В Эстонии больше нет фирм-миллиардеров

В 2011 году предприятием с самым большим оборотом в Эстонии был оптовик топлива Baltic International Trading с доходом от продаж в 1,34 миллиарда евро. В том году предприятие заработало прибыль в 16,8 миллионов евро.

Оборот производителя мобильных телефонов Ericsson Eesti в 2011 году был 1,24 миллиарда, а прибыль — 61 миллион евро.

В последующие годы оборот Baltic International Trading стал сильно падать и к 2017 году достиг всего 9,5 миллионов евро, при этом убытки составили 0,2 миллиона евро. Речь идет о первых убытках предприятия с 2010 года.

По данным коммерческого регистра, владельцем предприятия является зарегистрированное на Кипре предприятие Cind Holding. В предыдущие годы компанией поочередно владели Илья Трахтман и Алексей Обухов.

Оборот Ericsson Eesti превышал миллиард евро с 2011 по 2016 года. В прошлом и позапрошлом годы доход от продаж нашего самого крупного экспортера был менее миллиарда евро.