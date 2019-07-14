Вс, 14.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

В Эстонии больше нет фирм-миллиардеров

Ericsson Eesti

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Если в 2011 году в Эстонии было всего два предприятия, оборот которых превышал миллиард евро, то на данный момент нет ни одного, пишет Postimees.

В 2011 году предприятием с самым большим оборотом в Эстонии был оптовик топлива Baltic International Trading с доходом от продаж в 1,34 миллиарда евро. В том году предприятие заработало прибыль в 16,8 миллионов евро.

Оборот производителя мобильных телефонов Ericsson Eesti в 2011 году был 1,24 миллиарда, а прибыль — 61 миллион евро.

В последующие годы оборот Baltic International Trading стал сильно падать и к 2017 году достиг всего 9,5 миллионов евро, при этом убытки составили 0,2 миллиона евро. Речь идет о первых убытках предприятия с 2010 года.

По данным коммерческого регистра, владельцем предприятия является зарегистрированное на Кипре предприятие Cind Holding. В предыдущие годы компанией поочередно владели Илья Трахтман и Алексей Обухов.

Оборот Ericsson Eesti превышал миллиард евро с 2011 по 2016 года. В прошлом и позапрошлом годы доход от продаж нашего самого крупного экспортера был менее миллиарда евро.

В прошлом году оборот предприятия упал на 14 процентов до 701,6 миллиона евро, но прибыль осталась на уровне позапрошлого года. Почти вся продукция Ericsson Eesti идет на экспорт.

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