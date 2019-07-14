Взрыв на Чернобыльской АЭС был глобальной катастрофой, которая безвозвратно изменила жизни нескольких тысяч людей. Большую часть новорожденных отдали в так называемые школы-интернаты, где они стали "невидимыми детьми". Но дети выросли. Какова жизнь этих людей сейчас, порталу Apollo в документальном фоторассказе "Невидимые люди Беларуси" открыла фотограф Ядвига Бронте, пишет Rus.TVNET.

Чернобыльская катастрофа произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.

После технической ошибки взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС. В результате взрыва образовалось огромное облако радиоактивного загрязнения, что вызвало самую обширную ядерную катастрофу в истории человечества.

Фотограф Ядвига Бронте из Польши несколько лет назад решила расследовать последствия катастрофы и отправилась в созданные властями Беларуси школы-интернаты. Эти школы отличались от обычных - они одновременно работали как психиатрические больницы, детские дома и лечебные учреждения.

Фотограф в своей книге указывает, что в интернатах очевидны недостатки в системе здравоохранения - ее обитателям предлагаются минимальные возможности образования, физических активностей и развлечений, не соблюдаются права на частную жизнь, запрещены и романтические отношения.

Интеграция в местное общество практически невозможна, так как учреждения находятся в сельских районах, где недоступно движение общественного транспорта. Даже те семьи, которые хотят держать контакт со своим ребенком, находящимся в школе-интернате, сделать этого не могут.

Тысячи белорусов, скрытые от глаз остального общества, в школах-интернатах проводят всю свою жизнь. Чаще всего это люди, которых родители "отдали стране" сразу после рождения.

После посещения школ-интернатов Бронте создала документальный фотопроект "Невидимые люди Беларуси" ("Invisible People of Belarus"). Через этот проект художница хочет рассказать историю о детях Чернобыля, которые уже выросли.

В разговоре с порталом Vice художница пояснила, почему решила запечатлеть обитателей школ-интернатов и осветить то, как из воспринимает белорусское общество.

ФОТО: Jadwiga Brontē

На вопрос, что побудило ее исследовать историю этих школ-интернатов, фотограф рассказала, что ее эта тема всегда интересовала. "Я родилась в Польше, в части Советского Союза. После чернобыльской катастрофы я начала интересоваться ее последствиями и почувствовала, что мне нужно отправиться в Беларусь, чтобы исследовать эту тему", - рассказала Бронте.

Она была очень удивлена, когда поняла, что в этих школах-интернатах живут только жертвы катастрофы. Фотограф выразила мнение, что любой, кого руководство Беларуси считает необычным или особенным, может быть отделен от общества и помещен в школу-интернат.

Отвечая на вопрос, как ей удалось справиться с трудной задачей - сфотографировать людей с инвалидностью, Бронте рассказала, что это действительно трудно.

"Отражение инвалидности - очень сложный вопрос, в котором нужно принять во внимание этические и эстетические аспекты".

Фоторепортеров и авторов документального кино часто критиковали за выбранный подход, поэтому таких фотопроектов немного. Возможно, проблема в старомодном подходе к этим темам и желание все выставить по-возможности в наиболее позитивном свете.

ФОТО: Jadwiga Brontē

Перед реализацией фотопроекта она провела исследование об отображении инвалидности.

"Оказалось, что наша этическая оценка меняется, когда мы узнаем, когда и зачем фотография была сделана. В основе белорусского проекта было мое понимание истории чернобыльской катастрофы и ее последствий - и я на нем концентрируюсь, когда беру в руки камеру.

Люди, проживающие в учреждениях, которые я посещала, - чудесные, крепкие и красивые. Я своим подходом хотела показать, что и люди с инвалидностью могут учиться, работать, создавать серьезные отношения и вносить свой вклад в общество. По-моему, большая часть моих портретов - этакая суровая радость.

Работа над столь деликатным проектом была сложной, но я считаю, что она необходимо, чтобы осознавать, что и такие люди живут в нашем обществе", - рассказала автор проекта.

На вопрос, какие перемены она хотела бы видеть в таких школах-интернатах, Бронте рассказала: "Чтобы хоть что-то изменилось, должен измениться менталитет беларусов - людей нужно информировать об умолченной истории Беларуси, им нужно осознавать, что происходит в их стране. Люди с инвалидностью в Беларуси - запретная тема - их легче спрятать или "передать в руки государства", а не заметить, принять и позволить жить в обществе.

Я также считаю, что всем европейцам нужно осознавать нынешние проблемы - нарушения прав людей, низкий уровень здравоохранения, бедность - связанные с нехваткой денег и знаний.

Людям нравится думать, что такие вещи происходят главным образом в третьих странах мира, а не в границах Европы".

ФОТО: Jadwiga Brontē

На одной из снятых Ядвигой фотографиях видно фото женщины, прикрепленное к стене. На вопрос, что это означает, фотограф ответила, что это старая фотография с женщиной, которая является матерью одного из обитателей школы-интерната.

"Фотографии с родителями там есть у очень маленького числа людей, так как чаще всего их бросали после рождения. Я это фото вижу двояко. Во-первых, это переходная метафора и напоминание о все еще живом советском менталитете. Во-вторых, эти "невидимые люди" могут так и остаться невидимыми - никто их не вспоминает и, возможно, единственное доказательство, что они здесь жили, будет одно фото", - говорит фотограф.