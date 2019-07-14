Видео: гражданин Латвии на Lexus пытался сбежать от полиции в центре Таллинна

В таллиннском районе Пельгулинн полиция задержала водителя автомобиля Lexus, который устроил гонки с сотрудниками охраны правопорядка. Находившегося за рулем гражданина Латвии скрутили и уложили на асфальт, сообщает программа телеканала Kanal 2 "Reporter"
В пятницу, около 10 часов вечера полиция заметила транспортное средство, проехавшее перекресток на красный свет светофора. На сигнал полиции автомобиль не отрегаировал и попытался скрыться, сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.
По данным полиции, водитель был трезв и имел права на управление транспортом. Ничего подозрительного при осмотре машины также не обнаружилось.
Остается непонятным, зачем гражданин Латвии устроил побег и оказал сопротивление при задержании.
Водитель будет наказан в административном порядке за проезд на красный свет и игнорирование указания остановиться.