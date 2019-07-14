Видео: гражданин Латвии на Lexus пытался сбежать от полиции в центре Таллинна

В пятницу, около 10 часов вечера полиция заметила транспортное средство, проехавшее перекресток на красный свет светофора. На сигнал полиции автомобиль не отрегаировал и попытался скрыться, сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

По данным полиции, водитель был трезв и имел права на управление транспортом. Ничего подозрительного при осмотре машины также не обнаружилось.

Остается непонятным, зачем гражданин Латвии устроил побег и оказал сопротивление при задержании.