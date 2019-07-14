Вс, 14.07.2019
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В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов, погибла маленькая девочка

Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек. Четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла, сообщает Государственная полиция Латвии.

ДТП произошло 13 июля около 12.50. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat Variant, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух взрослых и трех детей.

Одна девочка умерла на месте происшествия, еще две девочки, мужчина и женщина получили травмы и находятся в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий.

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