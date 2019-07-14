Перебравшийся в Эстонию канадец: в Восточной Европе сейчас особое время

От большинства живущих здесь иностранцев Дюмонта отличает то, что он перебрался в Эстонию не из-за любви, учебы или карьеры. "Эстония - это что-то новое и интересное, и это также причина, почему я сюда прибыл", - объяснил Дюмонт, которого привлекли здешняя атмосфера и простота организации стартап-предприятий. Теперь, когда он живет здесь, его восхищает еще и cамобытность эстонцев.

"Все знают, что эстонцы - холодные и с ними сложнее познакомиться. Да, в начале чуть сложнее сломать этот лед, но когда лед сломан, налаживать связи очень легко", - сказал он.

Э-голосование помогло определиться

Ранее канадец пару лет жил в Польше, где ему нравилось. Тем не менее, когда у него закончился трудовой договор в Польше, ему пришлось возвращаться в Канаду. Тогда он почувствовал, что скучает по европейскому образу жизни.

"Здесь другие ценности. В Канаде все хотят дом побольше, машину побольше, зарплату побольше. Работа определяет человека, и когда с кем то знакомишься, уже вторым идет вопрос о работе. В Эстонии, знакомясь, задают другие вопросы, например, какой породы собаки тебе нравятся", - шутит он. Кроме того, европейские страны меньше, и города не раскиданы так как в Канаде.

Интерес к Эстонии пробудился в нем благодаря эстонскому другу, с которым Дюмонт познакомился в одной поездке.

"Однажды я написал ему, что хотел бы перебраться в Эстонию и попробовать начать здесь свое предприятие. Друг сказал на это сразу, что в Таллинне очень много стартапов, это подходящее место для того, чтобы начать бизнес".

Так Дюмонт начал интересоваться Эстонией. Он обратил внимание на э-резидентство, но еще не был уверен, понравится ли ему в Эстонии.

"Тут я прочитал, что госсектор в Эстонии развивается быстрее частного, и подумал - ого! Это, наверное, единственное место в мире, где дела обстоят так", - удивляется он до сих пор.

Окончательное решение в пользу Эстонии Дюмонт сделал, когда на выборах в местное самоуправление в Канаде ждал в очереди на избирательном участке возможности отдать свой голос.

Стоя в очереди, он достал свой телефон и увидел, что ему написал эстонский друг. Тот спрашивал, как дела.

"Сказал, что жду в очереди, и мне предстоит провести тут еще 40 минут. Друг спросил на это - что, в самом деле? Вы в Канаде по-прежнему стоите в очередях, чтобы проголосовать?Разве нельзя просто сделать это в интернете? Я ответил, что нет", - вспоминает Дюмонт. Он понял тогда, что в Эстонии происходит развитие, которого нет в других местах.