Перебравшийся в Эстонию канадец: в Восточной Европе сейчас особое время

Три года назад летом уроженец канадского Квебека Жан-Филипп Дюмонт приехал на два месяца в Эстонию, чтобы посмотреть, не окажется ли она страной, в которой ему захочется обосноваться. Через несколько месяцев он уже строил планы остаться здесь надолго, пишет Postimees.
От большинства живущих здесь иностранцев Дюмонта отличает то, что он перебрался в Эстонию не из-за любви, учебы или карьеры. "Эстония - это что-то новое и интересное, и это также причина, почему я сюда прибыл", - объяснил Дюмонт, которого привлекли здешняя атмосфера и простота организации стартап-предприятий. Теперь, когда он живет здесь, его восхищает еще и cамобытность эстонцев.
"Все знают, что эстонцы - холодные и с ними сложнее познакомиться. Да, в начале чуть сложнее сломать этот лед, но когда лед сломан, налаживать связи очень легко", - сказал он.
Э-голосование помогло определиться
Ранее канадец пару лет жил в Польше, где ему нравилось. Тем не менее, когда у него закончился трудовой договор в Польше, ему пришлось возвращаться в Канаду. Тогда он почувствовал, что скучает по европейскому образу жизни.
"Здесь другие ценности. В Канаде все хотят дом побольше, машину побольше, зарплату побольше. Работа определяет человека, и когда с кем то знакомишься, уже вторым идет вопрос о работе. В Эстонии, знакомясь, задают другие вопросы, например, какой породы собаки тебе нравятся", - шутит он. Кроме того, европейские страны меньше, и города не раскиданы так как в Канаде.
Интерес к Эстонии пробудился в нем благодаря эстонскому другу, с которым Дюмонт познакомился в одной поездке.
"Однажды я написал ему, что хотел бы перебраться в Эстонию и попробовать начать здесь свое предприятие. Друг сказал на это сразу, что в Таллинне очень много стартапов, это подходящее место для того, чтобы начать бизнес".
Так Дюмонт начал интересоваться Эстонией. Он обратил внимание на э-резидентство, но еще не был уверен, понравится ли ему в Эстонии.
"Тут я прочитал, что госсектор в Эстонии развивается быстрее частного, и подумал - ого! Это, наверное, единственное место в мире, где дела обстоят так", - удивляется он до сих пор.
Окончательное решение в пользу Эстонии Дюмонт сделал, когда на выборах в местное самоуправление в Канаде ждал в очереди на избирательном участке возможности отдать свой голос.
Стоя в очереди, он достал свой телефон и увидел, что ему написал эстонский друг. Тот спрашивал, как дела.
"Сказал, что жду в очереди, и мне предстоит провести тут еще 40 минут. Друг спросил на это - что, в самом деле? Вы в Канаде по-прежнему стоите в очередях, чтобы проголосовать?Разве нельзя просто сделать это в интернете? Я ответил, что нет", - вспоминает Дюмонт. Он понял тогда, что в Эстонии происходит развитие, которого нет в других местах.
Голосование стало толчком к принятию финального решения, подтвердил Дюмонт. По его словам, Эстония - это хорошее место для занятия предпринимательством, а также просто для жизни, потому что делопроизводство организовано понятно для рядовых людей. "Если что-то нужно, можно просто зайти на сайт eesti.ee. Заходишь со своей ID-картой, ставишь подпись и все. Нет никакой сложной и запутанной системы и заполнения десятков анкет", - описал он.
Восточная Европа - особенное место
На вопрос, почему для проживания в Европе он в обоих случаях выбрал страны Восточной Европы, Дюмонт ответил, что этот регион сейчас более уникален.
"Естественно, я бывал и в странах Западной Европы, но для жизни Восточная Европа лучше", - уверен он. Дюмонт поясняет, что ему нравятся свобода и минимум бюрократии, а страны Западной Европы характеризуют очень негибкие устоявшиеся системы. В Южной Европе очень много общей путаницы и бюрократии. В Восточной Европе же, по его оценке, сейчас царит особая атмосфера.
"Здесь сейчас такой период трансформации, когда каждый может внести свою лепту в общество и быть частью процесса. Если хочешь привести что-то в порядок или изменить, здесь есть возможность реально что-то сделать", - объяснил он, добавив, что, к примеру, во Франции или Германии все настолько устоялось, что эти страны закрыты для перемен.
В Эстонии, напротив, по его словам, от людей ждут идей и поступков по изменению страны к лучшему, как в медицине и технологии, так и в других сферах. "В Эстонии есть возможность повлиять на развитие государства и общества", - отмечает Дюмонт.
Бизнес не пошел
Попытка Дюмонта открыть здесь стартап поначалу не удалась, но он ни разу не пожалел, что приехал в Эстонию.
"Когда бизнес не пошел, как я надеялся, я открыл совместную контору. Но она тоже не начала работать", - объяснил он и добавил со смехом, что из таких попыток и состоит привычная жизнь предпринимателя. За это время он познакомился со своей нынешней супругой, с которой у них уже трехмесячная дочь.
"Когда у меня родилась дочь, а бизнес шел не особо успешно, я решил взять на какое-то время паузу и уйти, так сказать, в отпуск по отцовству", - объяснил он.
Для Дюмонта важно понимать эстонский язык и быть, к примеру, в состоянии отвечать в будущем на телефонные звонки из детского сада, когда дочь подрастет. "Но я не считаю, что начну говорить по-эстонски как Таммсааре. Этот язык очень сложный, но я хочу хотя бы справляться в повседневной жизни", - говорит он.
Хотя Дюмонт не решается заявить, что останется в Эстонии навсегда, по крайней мере сейчас он видит свое будущее здесь. "Если здесь кто-то стал твоим другом, это настоящий друг, и этому человеку можно доверять", - считает он. Дюмонту нравится мысль, что его дочь растет в такой среде.
"Если у нее когда-нибудь будут трудные времена, я буду знать, что здесь есть люди, на которых она может положиться. Это очень ценно", - добавляет он.