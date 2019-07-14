В Эстонии напавший на полицейскую собаку человек остается без заслуженного наказания

Если, например, в Англии или США уже принят закон, согласно которому нападение на полицейскую служебную собаку наказывается в уголовном порядке, в Эстонии до сих пор сохраняется ситуация, когда служебное животное, хоть и является живым существом, в глазах закона находится в неравном положении со своим партнером-человеком.

Старший аналитик полиции Армин Сааритс сказал Postimees, что служебное животное на сегодняшний день по эстонскому закону одно из 12 спецсредств полиции или других правоохранительных органов.

«В их числе, например, как наручники, кандалы, средства связи, смирительная рубашка, водомет, так и служебное животное. Таким образом, служебное животное, прежде всего служебная собака, является спецсредством и нападение на него не приравнивается к нападению на полицейского», - сказал Сааритс.

Сааритс добавил, что в Департаменте полиции и погранохраны, а также в кинологической школе обсуждали, что в Эстонии на примере Великобритании и Америки можно было бы наказывать за нападение на служебную собаку. Пока безрезультатно.

Министр внутренних дел Март Хельме считает, что подобное приравнивание человека и служебного животного требует изменения закона. Но он относится к этому положительно, передает его советник по коммуникации Эрки Хелемяэ.

«Находящиеся на госслужбе собаки выполняют служебные обязанности в интересах государства. Они живые существа, которые чувствуют боль и заслуживают со стороны закона защиты, лечения и помощи. Министр поддерживает этот подход», - говорит Хелемяэ.

Агрессивный мужчина напал на полицейскую собаку

В июле 2017 года пьяный человек напал на служебную собаку в наморднике в Пярнуском арестном доме.

Патрульные полицейские Ляэнеской префектуры остановили в Пярну на улице Папинийду автомобиль, водитель которой совершал странные маневры. Он не имел водительских прав и отказался назвать полиции свое имя. Кроме того, у полиции было основание полагать, что мужчина управлял машиной в пьяном виде, что подтвердили результаты алкометра. Для установления личности 40-летнего мужчину доставили в отделение полиции.

В полиции он не отвечал на дополнительные вопросы полицейских, а лишь становился агрессивнее, в результате чего стражи порядка почувствовали непосредственную угрозу. Для усмирения мужчины было принято решение привести служебную собаку Кабоо в наморднике, которую чиновник держал на поводке.

Увидев пса, мужчина стал еще агрессивнее. Он несколько раз угрожающе приближался к животному, на что оно отталкивало его. Вновь обретя равновесие, мужчина ударил собаку ногой, попытался попасть пальцами ей в глаза, бил животное по лапам и по шее.

Осознавая угрозу для здоровья животного и чиновников, полицейский снял с собаки намордник. Служебный пес укусил агрессора за левое плечо, после чего агрессор утих. На место вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу.

Нынешний глава оперативного центра Ляэнеской префектуры, а в 2017 году работавший руководителем патрульной службы и службы по надзору за дорожным движением Пярнуского полицейского участка Сандер Перемеэс сказал тогда, что мужчине несколько раз предоставили возможность прекратить нападки, но, к сожалению, он решил продолжить.

«Нападение на полицейскую собаку - прямая атака на полицейского, и в такой ситуации пес лишь ждет команды своего хозяина», - объяснил Перемеэс.

«Полиция прибегает к помощи собаки для пресечения нападения лишь в крайних случаях, когда другие средства не действуют и известно, что в этой схватке собака одержит верх», - добавил полицейский.