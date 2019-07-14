Галерея: самые богатые люди мира провели летние дни

На этой неделе в городке Сан-Вэллей американского штата Айдахо состоялась ежегодная конференция для лидеров IT-индустрии, которую устраивает инвестиционный банк Allen & Co. Из-за большого числа солидных гостей это место еще называют «летним лагерем для миллиардеров», пишет Postimees.
В списке гостей в этом году значились глава Amazon Джефф Безос, генеральный директор Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, владелец Microsoft Билл Гейтс, глава Uber Дара Хосровшахи, инвестор Уоррен Баффет и другие лидеры ежегодных рейтингов богачей Forbes.
Конференция на самом деле проходит в формате летнего лагеря. Помимо докладов и презентаций идет активное общение в свободной форме: турниры по гольфу и теннису, рыбалка, барбекю и вечеринки коктейлями.
Вместе с мировыми лидерами предприятий сфер инфотехнологий и медиа в летних днях принимают участие и члены их семей. В общей сложности здесь собралось около 300 человек.