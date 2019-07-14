Галерея: самые богатые люди мира провели летние дни

В списке гостей в этом году значились глава Amazon Джефф Безос, генеральный директор Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, владелец Microsoft Билл Гейтс, глава Uber Дара Хосровшахи, инвестор Уоррен Баффет и другие лидеры ежегодных рейтингов богачей Forbes.

Конференция на самом деле проходит в формате летнего лагеря. Помимо докладов и презентаций идет активное общение в свободной форме: турниры по гольфу и теннису, рыбалка, барбекю и вечеринки коктейлями.