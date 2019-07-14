Концерт сорвали намеренно: организаторы Rally Estonia обещают 3000 евро за помощь в поимке виновника
Партнер Shell Helix Rally Estonia объявил вознаграждение в 3000 евро, чтобы поймать злоумышленника, который в пятницу поздно вечером в Тарту на Ратушной площади сломал звуковое оборудование и LED-экран, в результате чего оборвался концерт Анне Вески и Nublu, передает Postimees.
Полиции известно о произошедшем и при первой возможности будет подано заявление для начала уголовного производства, поскольку, по предварительной оценке, сумма ущерба достигает почти 100 000 евро.
На данный момент установлено, что ущерб был нанесен в пятницу, 12 июля, около 23.50 перед главной дверью здания номер 13 на Ратушной площади, где человек намеренно отсоединил кабель системы питания, что вызвало перенапряжение.
Вознаграждение в 3000 евро будет отдано за сообщение, которое приведет к поимке виновника.
Сообщения ждут на адрес vihje@rallyestonia.ee.
Сорванный концерт Анне Вески состоится в воскресенье на Ратушной площади Тарту после награждения победителей Shell Helix Rally Estonia, которое начнется в 16 часов.