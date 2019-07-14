Концерт сорвали намеренно: организаторы Rally Estonia обещают 3000 евро за помощь в поимке виновника

Полиции известно о произошедшем и при первой возможности будет подано заявление для начала уголовного производства, поскольку, по предварительной оценке, сумма ущерба достигает почти 100 000 евро.

На данный момент установлено, что ущерб был нанесен в пятницу, 12 июля, около 23.50 перед главной дверью здания номер 13 на Ратушной площади, где человек намеренно отсоединил кабель системы питания, что вызвало перенапряжение.

Вознаграждение в 3000 евро будет отдано за сообщение, которое приведет к поимке виновника.

Сообщения ждут на адрес vihje@rallyestonia.ee.