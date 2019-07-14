Галерея: в Эстонии провели самую масштабную встречу владельцев автомобилей BMW

Главный организатор мероприятия Керт Рыымус сказал Lõuna-Eesti Postimees, что речь идет о самом масштабном в Эстонии собрании машин одной модели. По его словам, первый раз встреча была проведена в 2012 году. Тогда приняли участие 18 автомобилей. Рыымус говорит, что самые большие слеты BMW E30 можно увидеть в Польше, где обычно принимают участие более 250 машин.