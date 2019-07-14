В Таллинне места для захоронения можно получить только на двух кладбищах

По словам заведующего Таллиннскими кладбищами Яака Таэваса, на всех остальных столичных кладбищах можно будет похоронить человека только на месте, принадлежащем его семье, или на месте повторного использования, передает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

По оценке заведующего, на кладбищах Лийва и Пярнамяэ сейчас существует около 20 тысяч новых мест для захоронения. Скоро на этих же кладбищах будут построены колумбарии для урн с прахом.