Авиакатастрофа в Донецке напоминает эстонскому пилоту о собственном авантюрном полете

После этой катастрофы наш полет кажется довольно рискованным мероприятием", - признает 34-летний Маран пять лет спустя.

В Донецке ждет клиент

Окончивший Эстонскую летную академию и работающий сейчас в одной из крупнейших в мире компаний авиагрузоперевозок Маран весной 2014 года состоял в штате фирмы, которая осуществляла на реактивных самолетах бизнес-класса чартерные рейсы в страны бывшего СССР по заказу богатых клиентов. Маран был вторым пилотом небольшого самолета Beechcraft 400A Beechjet. 6 мая, находясь в столице Армении Ереване, он получил телефонный звонок: нужно было срочно лететь за клиентом в Донецк, крупнейший город Восточной Украины.

К этому времени в Донецкой и соседней Луганской областях уже три недели шла антитеррористическая операция властей Украины против местных сепаратистов. Перестрелки унесли десятки жизней, сепаратисты подбили три вертолета армии Украины и повредили из пулеметов несколько украинских самолетов.

Аэропорт Донецка охраняли украинские военные, и там было еще относительно тихо, в отличие от раположенного в ста километрах к югу летного поля Мариуполя, где шли перестрелки.

"Удивительным образом работодателю удалось сравнительно быстро получить для нас в украинском департаменте гражданской авиации одноразовое разрешение на посадку. Должен признать, что я был скептичен в отношении его аутентичности, но отправленная факсом копия казалась подлинной, так что пришлось лететь", - говорит Маран.

Вместе с капитаном самолета он начал выяснять, как будет разумнее лететь в Донецк.

"Поначалу для полета в Донецк и приземления там высшей стороной была предложена сомнительная схема", - вспоминает Маран. "Мы категорически отказались, поскольку, как мы помнили, украинская армия уже заняла оборонительные позиции в аэропорту, и у нас не было ни малейшего желания прилетать на своем крошечном самолете без предупреждения и приглашения".

Взлетно-посадочная полоса построенного двумя годами ранее к чемпионату Европы по футболу аэропорта Донецка составляет в длину четыре километра. С учетом ситуации было разумнее приближаться к ней с западного направления, находящегося под контролем Украины, даже несмотря на небольшой попутный ветер.

К сожалению, тем вечером дул настолько сильный западный ветер, что приземляться пришлось с востока.

Всего за день до этого в ста километрах от аэропорта сепаратисты подбили украинский вертолет Ми-24. В новостях по телевидению показали осколки 23-миллиметрового зенитного снаряда.

"Чувствовали мы себя, несомненно, некомфортно", - говорит Маран.

"Обсудили с другим пилотом все возможные сценарии. Если любой из нас заметит что-то подозрительное - трассеры или подозрительный дым на поверхности, сразу газ до упора и вверх. Или же попытаемся удрать на низкой высоте, если будем возле земли".

Задним числом Маран считает все взвешенные тогда варианты наивными в случае атаки. Реактивный самолет бизнес-класса и правда чуть проворнее большого пассажирского самолета, но это все равно не истребитель, у которого есть система предупреждения. В таком самолете не поймешь ничего, пока в хвосте не появится дыра.

К счастью, приземление прошло без происшествий. Открывшаяся Марану на летном поле картина была полным контрастом того, что он видел там же в феврале. "Тогда на поле было полно самолетов: Lufthansa, Wizz Air, украинские перевозчики. Было сюрреализмом приземляться в заброшенном аэропорту, следовать за машиной и парковаться посреди огромной пустой бетонной площадки".

Работник аэропорта успокоил: волноваться не стоит, огонь мятежников точно не достанет до аэропорта.

На летном поле позиции действительно занял батальон украинской армии, окопавшийся по периметру. На крыше аэропорта находились снайперы. Перед зданием выстроились в ряд темно-зеленые армейские грузовики.

На всякий случай Маран и капитан все сделали как можно быстрее. Через 50 минут после приземления они уже поднялись в воздух и направились в Дубай, куда должны были доставить 18-летнюю подающую надежды фотомодель.

"Родители захотели эвакуировать ее подальше от опасности, в Дубай к знакомым", - объясняет Маран. Девушка выглядела подавленной, от еды и питья отказалась, просидела четыре с половиной часа, держа руки на коленях, глядя вперед отсутствующим взором.