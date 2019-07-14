Культурная программа от Голливуда: на Певческом поле пройдет большой бесплатный концерт
Завтра, 15 июля, в 18 часов на Певческом поле в Таллинне начнется Большой концерт музыки к кинофильмам, которую исполнят звезды эстонской эстрады.
В сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд и Лийси Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов "Три мушкетера", "Пираты Карибского моря", "Робин Гуд", картин о Джеймсе Бонде, "Дон Жуан в Таллинне" и многих других.
Бесплатный вход на концертную площадку с 17 часов.
Концерт - часть культурной программы "Ласнамяэского кинолета", проводимого городом, кинокомпанией Funfare Films Limited и их местным представителем - фирмой Allfilm и приуроченного к съемкам голливудским кинорежиссером Кристофером Ноланом новой киноленты "Tenet".
Следующим мероприятием программы станет 18 июля "Фестиваль парка Кивила", включающий спорт, искусство, аттракционы, еду и питье. В субботу, 20 июля, состоится "Семейный день в парке Паэ" с мастер-классами, аттракционами и детскими представлениями. А кульминацией дня станет концерт Уку Сувисте.