Культурная программа от Голливуда: на Певческом поле пройдет большой бесплатный концерт

В сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд и Лийси Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов "Три мушкетера", "Пираты Карибского моря", "Робин Гуд", картин о Джеймсе Бонде, "Дон Жуан в Таллинне" и многих других.

Бесплатный вход на концертную площадку с 17 часов.

Концерт - часть культурной программы "Ласнамяэского кинолета", проводимого городом, кинокомпанией Funfare Films Limited и их местным представителем - фирмой Allfilm и приуроченного к съемкам голливудским кинорежиссером Кристофером Ноланом новой киноленты "Tenet".