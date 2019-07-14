Глава Eesti Raudtee: снижение скорости поездов до 50 км/ч не обезопасит пешеходов от наездов

Снижение максимально разрешенной скорости движения поездов у железнодорожных переездов в Таллинне до 50 км/ч не уменьшит риск попадания пешеходов под колеса, считает генеральный директор государственной компании Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ, передает Rus.ERR.
Об этом он сообщил в своем ответе на обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта, предложившего снизить максимально разрешенную скорость движения поездов у железнодорожных переходов в городе с 70 км/ч до 50 км/ч.
По словам Эрика Лайдвеэ, самым безопасным решением было бы строительство туннелей для пешеходов.
Кылварт, как писал rus.err.ee, свое предложение обосновал тем, что прочий транспорт движется в городе преимущественно со скоростью 50 км/ч, и пешеходы оценивают расстояние до поезда, ориентируясь на привычную скорость транспорта.
Лайдвеэ отметил, что поезд в любом случае не сможет остановиться быстро - даже при скорости движения в 40-50 км/ч тормозной путь составит несколько сотен место.