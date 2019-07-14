Гражданина Украины за пьяное вождение выслали из Эстонии

Как следует из судебного решения, 7 июля гражданин Украины Олег Бойко был задержан пьяным за рулем, сообщает rus.err.ee. В рамках согласительного производства суд, учтя, что мужчина трое суток провел в предварительном заключении, приговорил его к 5 месяцам и 27 дням тюремного заключения. Однако сидеть в тюрьме ему не придется, если в ближайшие полтора года украинец не совершит новое преступление.