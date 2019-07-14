Вс, 14.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Гражданина Украины за пьяное вождение выслали из Эстонии

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Полицейский патруль проверяет водителей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees

На этой неделе вступило в силу решение Пярнуского уездного суда, согласно которому попавшийся пьяным за рулем 30-летний гражданин Украины был приговорен к условному тюремному заключению и выслан из Эстонии.

Как следует из судебного решения, 7 июля гражданин Украины Олег Бойко был задержан пьяным за рулем, сообщает rus.err.ee. В рамках согласительного производства суд, учтя, что мужчина трое суток провел в предварительном заключении, приговорил его к 5 месяцам и 27 дням тюремного заключения. Однако сидеть в тюрьме ему не придется, если в ближайшие полтора года украинец не совершит новое преступление.

В качестве дополнительного наказания Олега на три месяца лишили водительских прав, выслали из Эстонии и установили в его отношении запрет на въезд в страну, который будет действовать до 10 июля 2020 года.

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