Гражданина Украины за пьяное вождение выслали из Эстонии

На этой неделе вступило в силу решение Пярнуского уездного суда, согласно которому попавшийся пьяным за рулем 30-летний гражданин Украины был приговорен к условному тюремному заключению и выслан из Эстонии.
Как следует из судебного решения, 7 июля гражданин Украины Олег Бойко был задержан пьяным за рулем, сообщает rus.err.ee. В рамках согласительного производства суд, учтя, что мужчина трое суток провел в предварительном заключении, приговорил его к 5 месяцам и 27 дням тюремного заключения. Однако сидеть в тюрьме ему не придется, если в ближайшие полтора года украинец не совершит новое преступление.
В качестве дополнительного наказания Олега на три месяца лишили водительских прав, выслали из Эстонии и установили в его отношении запрет на въезд в страну, который будет действовать до 10 июля 2020 года.