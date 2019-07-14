Фото: Керсти Кальюлайд принимает участие в параде Дня взятия Бастилии

Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном за парадом на Елисейских полях наблюдают лидеры стран ЕС, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

После парада состоится обед для глав правительств и государств десяти стран Европы, присоединившихся к Европейской оборонной инициативе, где будет обсуждаться будущее оборонного сотрудничества.

Французский телеканал France 24 сообщил, что первыми промаршируют по Елисейским полям именно военнослужащие Европейской оборонной инициативы. По данным канцелярии президента Эстонии, перед мероприятием Кальюлайд встретилась с участвующими в параде эстонскими знаменосцами Сил обороны.

Всего в параде в центре французской столицы участвуют 4300 военнослужащих, 196 транспортных средств, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

В День Бастилии Франция отмечает взятие этой крепости 14 июля 1789 года во время Французской революции.