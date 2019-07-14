Россия заплатит за членство в ПА ОБСЕ почти 220 000 евро: какой счет выставили Эстонии?

Казначей Парламентской ассамблеи ОБСЕ на этой неделе напомнил странам-членам организации об обязательстве уплатить ежегодный членский взнос.
До 1 октября каждое государство-участник должно уплатить членский взнос. Сумма, которую внесет Эстония, составит 6 885 евро. А наибольшую сумму на счет организации должны перечислить США - 418 945 евро. От России ждут уплаты 218 580 евро, передает rus.err.ee.
Меньше всего заплатят Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Молдова, Монголия, Черногория, Таджикистан и Туркменистан - по 1821 евро.