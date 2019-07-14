Вс, 14.07.2019
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  • Россия заплатит за членство в ПА ОБСЕ почти 220 000 евро: какой счет выставили Эстонии?

Россия заплатит за членство в ПА ОБСЕ почти 220 000 евро: какой счет выставили Эстонии?

Евро.

ФОТО: SCANPIX

Казначей Парламентской ассамблеи ОБСЕ на этой неделе напомнил странам-членам организации об обязательстве уплатить ежегодный членский взнос.

До 1 октября каждое государство-участник должно уплатить членский взнос. Сумма, которую внесет Эстония, составит 6 885 евро. А наибольшую сумму на счет организации должны перечислить США - 418 945 евро. От России ждут уплаты 218 580 евро, передает rus.err.ee.

Меньше всего заплатят Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Молдова, Монголия, Черногория, Таджикистан и Туркменистан - по 1821 евро.

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