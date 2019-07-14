Вс, 14.07.2019
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Пивовар: лучше бы в Эстонии снизили акциз на топливо

Õllenaudi juht Urmas Roots.

ФОТО: Andres Raudjalg

Глава эстонской крафтовой микропивоварни Õllenaut Урмас Роотс говорит, что хотя снижение акциза на алкоголь затрагивает производителей напрямую, он сам скорее бы подписался под снижением топливного акциза, от чего выиграли бы и производители пива и вся экономика Эстонии в целом, пишет Postimees.

По словам Роотса, повышение акциза в 2017 году нанесло по его фирме довольно сильный удар: в течение года акциз тогда был повышен на 100%, что стало для всех неожиданностью.

"Ни один малый пивовар не думал, что из этого выйдет что-то плохое. Скорее, наоборот, смотрели позитивно", - говорит он. 

"Поскольку к нам применяется пониженная ставка акциза, мы думали, что у крупных пивзаводов цены поднимутся до нашего уровня, и цена больше не будет аргументом при выборе. Мы проглотили рост акциза, ни один малый производитель не поднял цену. Надеялись, что рынок поведет себя рационально, но покупке алкоголя в Эстонии пришел конец. Мы слышали и от своих клиентов, что у них никогда еще не было дома так много пива - настолько много ввозили из-за границы", -  объяснил глава Õllenaut.

В то же время, и нынешнее снижение акциза облегчения не принесло: в среднем снижение цен составило в июне для Õllenaut 3 цента. Если добавить налог с оборота и маржу розничных сетей - 5 центов. 

"Крафтовое пиво стоит чуть дороже, в районе 2 евро, поэтому падение цен не было таким уж большим", - подтвердил Роотс, по словам которого, есть надежда, что люди перестанут закупать пиво за рубежом и за счет этого будут чаще доходить до местных магазинов, где ассортимент шире.

Роотс считает, что уместнее было снизить акциз на топливо - от этого выиграли бы все производители алкоголя, а также экономика страны в целом. Игры с алкогольным акцизом Роотс считает популизмом со стороны государства.

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