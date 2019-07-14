Пивовар: лучше бы в Эстонии снизили акциз на топливо

По словам Роотса, повышение акциза в 2017 году нанесло по его фирме довольно сильный удар: в течение года акциз тогда был повышен на 100%, что стало для всех неожиданностью.

"Ни один малый пивовар не думал, что из этого выйдет что-то плохое. Скорее, наоборот, смотрели позитивно", - говорит он.

"Поскольку к нам применяется пониженная ставка акциза, мы думали, что у крупных пивзаводов цены поднимутся до нашего уровня, и цена больше не будет аргументом при выборе. Мы проглотили рост акциза, ни один малый производитель не поднял цену. Надеялись, что рынок поведет себя рационально, но покупке алкоголя в Эстонии пришел конец. Мы слышали и от своих клиентов, что у них никогда еще не было дома так много пива - настолько много ввозили из-за границы", - объяснил глава Õllenaut.

В то же время, и нынешнее снижение акциза облегчения не принесло: в среднем снижение цен составило в июне для Õllenaut 3 цента. Если добавить налог с оборота и маржу розничных сетей - 5 центов.

"Крафтовое пиво стоит чуть дороже, в районе 2 евро, поэтому падение цен не было таким уж большим", - подтвердил Роотс, по словам которого, есть надежда, что люди перестанут закупать пиво за рубежом и за счет этого будут чаще доходить до местных магазинов, где ассортимент шире.