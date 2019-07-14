Вс, 14.07.2019
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  • Видео: изобретатель на реактивной летающей доске промчался над головой Керсти Кальюлайд

Видео: изобретатель на реактивной летающей доске промчался над головой Керсти Кальюлайд

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Фрэнки Запата.

ФОТО: AFP / Scanpix

В Париже сегодня проходит парад в честь Дня взятия Бастилии.  Французский изобретатель и предприниматель на реактивной летающей доске (Flyboard) промчался над головами президентов Эммануэля Макрона и Керсти Кальюлайд, а также других европейских лидеров, сообщает Postimees.

Кальюлайд на параде.

ФОТО: Thomas Padilla / ZUMAPRESS.com

Изобретатель и бывший спортсмен Фрэнки Запата во время полеита держал в руках оружие, тем сам демонстрируя на параде в честь Дня взятия Бастилии военный потенциал своей футуристической летательной машины, пишет AFP. 

Транспортное средство имеет пять керосиновых мини-турбореактивных двигателей, которые позволяют ему взлетать и развивать скорость до 190 км/ч. Полет длится до десяти минут.

ФОТО: ALAIN JOCARD / AFP

«Устройству можно найти разное применение. Например, как летающий грузовой транспорт или штурмовой транспорт для военных», — сказал министр Сил обороны Флоранс Парли.

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