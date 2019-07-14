Видео: изобретатель на реактивной летающей доске промчался над головой Керсти Кальюлайд

В Париже сегодня проходит парад в честь Дня взятия Бастилии. Французский изобретатель и предприниматель на реактивной летающей доске (Flyboard) промчался над головами президентов Эммануэля Макрона и Керсти Кальюлайд, а также других европейских лидеров, сообщает Postimees.
Изобретатель и бывший спортсмен Фрэнки Запата во время полеита держал в руках оружие, тем сам демонстрируя на параде в честь Дня взятия Бастилии военный потенциал своей футуристической летательной машины, пишет AFP.
🇫🇷#14JuilletLeDéfilé 🇫🇷 :— LCI (@LCI) 14 июля 2019 г.
Regardez l'incroyable performance de "l'homme volant" @frankyzapata pour le défilé du #14Juillet
📺Notre édition spéciale sur #La26 > https://t.co/giLPz8dAJr pic.twitter.com/eSKpu3CuWj
Транспортное средство имеет пять керосиновых мини-турбореактивных двигателей, которые позволяют ему взлетать и развивать скорость до 190 км/ч. Полет длится до десяти минут.
«Устройству можно найти разное применение. Например, как летающий грузовой транспорт или штурмовой транспорт для военных», — сказал министр Сил обороны Флоранс Парли.