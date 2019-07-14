Видео: изобретатель на реактивной летающей доске промчался над головой Керсти Кальюлайд

В Париже сегодня проходит парад в честь Дня взятия Бастилии. Французский изобретатель и предприниматель на реактивной летающей доске (Flyboard) промчался над головами президентов Эммануэля Макрона и Керсти Кальюлайд, а также других европейских лидеров, сообщает Postimees.