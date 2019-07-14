Вс, 14.07.2019
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Фото: смотрите, как будет выглядеть магазин Lidl в Эстонии

Хотя OÜ Lidl Eesti до сих пор не подтвердил и не опроверг намерения открыть в Пярну магазин, Pärnu Postimees выяснил, что все-таки такие планы у немецкой сети дешевых товаров все же есть.

В мае выяснилось, что Lidl ищет заведующих для магазинов не только в Таллинне, Тарту, Нарве, но и в Пярну. Сейчас на предоставленных Пярнуской горуправе эскизах торгового центра видно, что на здании размещен логотип Lidl.

На участке в районе Папинийду хотят снести старые сооружения и построить торговый центр. Площадь магазина составит 2400 квадратных метров. Возле южной стороны здания будет разбита парковка на 115 мест.

Разрешение на строительство сейчас находится в производстве у Пярнуской горуправы.

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