В воскресенье Таллинн посещает крещенное Елизаветой II судно

Еще накануне в пятницу в 16 часов в порт Ванасадам прибыл из Риги 230-метровый круизный лайнер Artania под багамским флагом, совершающий двухнедельный круиз по Балтике. Круиз начался в Киле и завершится в Бремерхавене. На борту судна до 1260 пассажиров. В 14 часов судно возьмет курс на Петербург, куда прибудет утром в воскресенье.

В 7.58 к причалу подошло судно Britannia стоимостью около 700 млн, 10 марта 2015 года ресторанов и 13 кафе и баров, а телеповар Джеймс Марти арендовал именно судно Britannia для съемок на его борту сериала The Cookery Club. 18-палубное судно вмещает 4406 пассажиров, однако в нынешнем двухнедельном круизе участвует максимально 3500 туристов. Судно под британским флагом прибыло в Таллинн из Петербурга и в 17 часов возьмет курс на Стокгольм. В этом сезоне судно больше Таллинн не посетит.

В 8.17 в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер AIDAmar под итальянским флагом, на борту судна до 2200 пассажиров. В 17 часов судно отбудет из Таллинна в Петербург, его следующий заход в эстонскую столицу состоится через десять дней.

В 9.30 к причалу порта Ванасадам подошел круизный лайнер Hebridean Sky под багамским флагом, на борту построенного для прохода по тяжелым арктическим льдам судна 100 пассажиров. В 16 часов судно отбудет из Таллинна.

В 11 часов в Таллинн из Петербурга прибывает круизное судно Star Pride под багамским флагом, судно с 150 пассажирами покинет порт Ванасадам в 17 часов, вновь в порту Ванасадам этот лайнер увидят уже на предстоящей неделе.

В понедельник эстонскую столицу посетит один круизный лайнер — Chrystal Serenity, он доставит до 1000 туристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.