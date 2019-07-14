Фото: прямо под окнами Postimees проходят таинственные съемки

Известный голливудский режиссер Кристофер Нолан уже месяц снимает в Эстонии свой фильм Tenet. Работа съемочной бригады прямо под окнами редакции Postimees заставляет задаться вопросом: возможно, Нолан - не единственный, кто в данный момент снимает кино на улицах Таллинна?
До сих пор съемки Нолана шли на Пярнуском шоссе, в Горхолле, у старого здания суда, на Теллискиви и в канаве Лаагна. А сегодня съемочный автомобиль был замечен на только что отремонтированной улице Маакри.
Если бы речь шла о фильме Нолана, то выбор места в определенном смысле можно было бы назвать ироничным: съемки окружает завеса тайны, и представителей масс-медиа любой ценой пытаются не допустить на съемочную площадку, однако сегодня из окон редакции открылся отличный вид на кинопроцесс.
Дорогостоящая техника и автомобили с иностранными номерами, наводили на мысли о голливудском блокбастере.
В итоге оказалось, что речь идет о рекламном клипе для новой модели автомобиля Volkswagen.