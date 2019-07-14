Фото: прямо под окнами Postimees проходят таинственные съемки

До сих пор съемки Нолана шли на Пярнуском шоссе, в Горхолле, у старого здания суда, на Теллискиви и в канаве Лаагна. А сегодня съемочный автомобиль был замечен на только что отремонтированной улице Маакри.

Если бы речь шла о фильме Нолана, то выбор места в определенном смысле можно было бы назвать ироничным: съемки окружает завеса тайны, и представителей масс-медиа любой ценой пытаются не допустить на съемочную площадку, однако сегодня из окон редакции открылся отличный вид на кинопроцесс.

Дорогостоящая техника и автомобили с иностранными номерами, наводили на мысли о голливудском блокбастере.