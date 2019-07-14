Картина дня: представления для жителей Ласнамяэ, вознаграждение за поимку нарушителя и авиакатастрофа в Швеции

Концерт сорвали намеренно: организаторы Rally Estonia обещают 3000 евро за помощь в поимке виновника

Партнер Shell Helix Rally Estonia объявил вознаграждение в 3000 евро, чтобы поймать злоумышленника, который в пятницу поздно вечером в Тарту на Ратушной площади сломал звуковое оборудование и LED-экран, в результате чего оборвался концерт Анне Вески и Nublu. Читать далее...

Компенсация за съемки фильма Нолана: жителей Ласнамяэ сегодня ждут зрелищные представления

Сегодня с 12:00 до 18:00 в Ласнамяэ можно будет насладиться различными зрелищными цирковыми, танцевальными и музыкальными представлениями. Программу завершит в 19:00 показ кино на открытом воздухе. Читать далее...

Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео. Читайте далее...

Авиакатастрофа в Донецке напоминает эстонскому пилоту о собственном авантюрном полете

Пять лет назал в ходе разгоревшейся на востоке Украины войны был сбит пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, все они погибли. Эстонского пилота Таави Марана эта история всегда заставляет внутренне содрогаться, поскольку напоминает о риске, с которым он сам столкнулся двумя месяцами ранее. Читать далее...

Перебравшийся в Эстонию канадец: в Восточной Европе сейчас особое время

Три года назад летом уроженец канадского Квебека Жан-Филипп Дюмонт приехал на два месяца в Эстонию, чтобы посмотреть, не окажется ли она страной, в которой ему захочется обосноваться. Через несколько месяцев он уже строил планы остаться здесь надолго. Читать далее...

Видео: гражданин Латвии на Lexus пытался сбежать от полиции в центре Таллинна

В таллиннском районе Пельгулинн полиция задержала водителя автомобиля Lexus, который устроил гонки с сотрудниками охраны правопорядка. Находившегося за рулем гражданина Латвии скрутили и уложили на асфальт. Читать далее...

В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов, погибла маленькая девочка

В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пятерых человек. Четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла. Читать далее...

В Эстонии больше нет фирм-миллиардеров

Если в 2011 году в Эстонии было всего два предприятия, оборот которых превышал миллиард евро, то на данный момент нет ни одного. Читать далее...

Невидимые люди чернобыльской катастрофы: фотопроект о жизни в школах-интернатах

Взрыв на Чернобыльской АЭС был глобальной катастрофой, которая безвозвратно изменила жизни нескольких тысяч людей. Большую часть новорожденных отдали в так называемые школы-интернаты, где они стали "невидимыми детьми". Читать далее...

В Эстонии напавший на полицейскую собаку человек остается без заслуженного наказания

Если в Эстонии полицейская собака пострадает от рук преступника, с точки зрения закона ее травмы не приравниваются к человеческим, хотя животное чувствует такую же боль и может пострадать во время несения гослужбы. Читать далее...