Неймар назвал лучший момент в карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар собирается присоединится к французской команде для подготовки к сезону. В беседе с бразильскими журналистами игрок сообщил, что в ближайшее время вернется во Францию, передает Newsru.com.
В то же время СМИ продолжают обсуждать возможное возвращение бразильца в "Барселону". Сам форвард назвал самым приятным воспоминанием в карьере победу в составе "сине-гранатовых" над "ПСЖ" по итогам двух матчей в Лиге чемпионов в 2017 году (0:4, 6:1).
"Лучший момент в футболе? У меня таких два. Сперва была победа на Олимпийских играх с Бразилией, а затем камбэк с "Барселоной" против ПСЖ, - цитирует Неймара "Чемпионат". - Чувства, которые мы испытали после шестого гола. Я никогда не чувствовал ничего подобного, это было невероятно".
Ранее бразильский футболист неоднократно говорил о своем желании покинуть "ПСЖ". Неймар перебрался летом 2017 года в "ПСЖ" за рекордные 222 млн евро. Контракт форварда с парижанами действует до лета 2022 года и в нем вообще не прописана сумма отступных, что сильно осложняет его продажу. В прошлом сезоне форвард на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.