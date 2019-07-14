Неймар назвал лучший момент в карьере

В то же время СМИ продолжают обсуждать возможное возвращение бразильца в "Барселону". Сам форвард назвал самым приятным воспоминанием в карьере победу в составе "сине-гранатовых" над "ПСЖ" по итогам двух матчей в Лиге чемпионов в 2017 году (0:4, 6:1).

"Лучший момент в футболе? У меня таких два. Сперва была победа на Олимпийских играх с Бразилией, а затем камбэк с "Барселоной" против ПСЖ, - цитирует Неймара "Чемпионат". - Чувства, которые мы испытали после шестого гола. Я никогда не чувствовал ничего подобного, это было невероятно".