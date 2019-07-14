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Центризбирком Украины рассекретил лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

KIEV, UKRAINE. OCTOBER 24, 2014. Darth Vader, the leader of the Internet Party of Ukraine, holds a campaign event for Ukrainian parliamentary elections due on October 26, 2014. Zurab Dzhavakhadze/TASS

ФОТО: Dzhavakhadze Zurab/TASS

Центральная избирательная комиссия Украины рассекретила внешность Дарта Вейдера, баллотирующегося в депутаты на досрочных выборах в Раду, сообщает Lenta.ru.

Фотография кандидата опубликована на официальном сайте ЦИК

Мужчина числится как Дарт Викторович Вейдер среди других претендентов в Раду и является кандидатом от политической партии «Блок Дарта Вейдера». Он пойдет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.

Отмечается, что он является уроженцем Киева, имеет высшее образование и не имеет судимости. Кроме того, он является директором ООО «Темная сторона силы».

О его намерении участвовать в выборах в украинский парламент стало известно 26 июня. 

Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги «Звездные войны». По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы. Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии.

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