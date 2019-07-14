Центризбирком Украины рассекретил лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия Украины рассекретила внешность Дарта Вейдера, баллотирующегося в депутаты на досрочных выборах в Раду, сообщает Lenta.ru.
Фотография кандидата опубликована на официальном сайте ЦИК
Мужчина числится как Дарт Викторович Вейдер среди других претендентов в Раду и является кандидатом от политической партии «Блок Дарта Вейдера». Он пойдет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.
Отмечается, что он является уроженцем Киева, имеет высшее образование и не имеет судимости. Кроме того, он является директором ООО «Темная сторона силы».
О его намерении участвовать в выборах в украинский парламент стало известно 26 июня.
Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги «Звездные войны». По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы. Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии.