Центризбирком Украины рассекретил лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

Фотография кандидата опубликована на официальном сайте ЦИК

Мужчина числится как Дарт Викторович Вейдер среди других претендентов в Раду и является кандидатом от политической партии «Блок Дарта Вейдера». Он пойдет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.

Отмечается, что он является уроженцем Киева, имеет высшее образование и не имеет судимости. Кроме того, он является директором ООО «Темная сторона силы».

О его намерении участвовать в выборах в украинский парламент стало известно 26 июня.