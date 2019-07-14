Вс, 14.07.2019
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  • Видео: в Азербайджане на туристов упала ветка 500-летнего дерева, 19 пострадавших

Видео: в Азербайджане на туристов упала ветка 500-летнего дерева, 19 пострадавших

Скриншот видео.

ФОТО: Screenshot

В субботу перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь пятисотлетнего платана, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму, передает "Интерфакс".

Диаметр ветки - 50 сантиметров. По предварительным данным, пострадали 19 человек, включая иностранцев. Они обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Два человека были госпитализированы, для их лечения были вызваны специалисты из столицы.

Как сообщает сайт 1news.az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, травмы получили двое граждан России.

На месте происшествия работает полиция. Руководство государственного агентства по туризму выехало в Шеки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

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