Вс, 14.07.2019
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Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

Авиакатастрофа. Иллюстративное фото.

ФОТО: AP/Scanpix

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, передает "Интерфакс" со ссылкой на местное подразделения издания The Local.

Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени (14:30 по Москве). Спустя 42 минуты он послал сигнал бедствия и вскоре рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен.

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Причины происшествия не сообщаются.

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