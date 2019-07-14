Фирма одной из богатейших женщин Эстонии терпит крупные убытки

Согласно экономическому отчету прошлого года, стоимость имущества Genteel по состоянию на конец года составила 34 миллиона евро, а кумулятивная прибыль - 33,6 миллионов евро.

«Убытки 2018 года обусловлены внушительным трендом падения цен на акции в четвертом квартире», - написано в объяснительном письме экономического отчета.

Согласно экономическому отчету, дивиденды за прошлый год составили 401 200 евро, однако в качестве дохода собственника Тийна Мыйз получила 100 000 евро. В следующем году она планирует получить 200 000 евро дивидендов.

В первый год единственной собственностью Genteel были акции Hansapank, однако к настоящему моменту фирма превратилось в предприятие, инвестирующее в недвижимость и акции.

В числе прочего у Genteel - 97 784 акций Baltika, в совет компании входит Тийна Мыйз. Цена на акции Baltika упала в прошлом году на 36 процентов, что принесло Genteel убыток почти в 100 000 евро. В этом году стоимость акций Baltika, принадлежащей Genteel, упала еще на 120 000 евро.