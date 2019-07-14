Фирма одной из богатейших женщин Эстонии терпит крупные убытки

Убыток инвестиционной фирмы AS Genteel, принадлежащей одной из трех богатейших женщин Эстонии Тийне Мыйз, в прошлом году составил 1,4 миллиона евро, а прибыль в 2017 году составила более 400 000 евро, передает Majandus.
Согласно экономическому отчету прошлого года, стоимость имущества Genteel по состоянию на конец года составила 34 миллиона евро, а кумулятивная прибыль - 33,6 миллионов евро.
«Убытки 2018 года обусловлены внушительным трендом падения цен на акции в четвертом квартире», - написано в объяснительном письме экономического отчета.
Согласно экономическому отчету, дивиденды за прошлый год составили 401 200 евро, однако в качестве дохода собственника Тийна Мыйз получила 100 000 евро. В следующем году она планирует получить 200 000 евро дивидендов.
В первый год единственной собственностью Genteel были акции Hansapank, однако к настоящему моменту фирма превратилось в предприятие, инвестирующее в недвижимость и акции.
В числе прочего у Genteel - 97 784 акций Baltika, в совет компании входит Тийна Мыйз. Цена на акции Baltika упала в прошлом году на 36 процентов, что принесло Genteel убыток почти в 100 000 евро. В этом году стоимость акций Baltika, принадлежащей Genteel, упала еще на 120 000 евро.
Также Genteel принадлежит немного менее миллиона акций LHV Grup, стоимость которых составляет сейчас почти 12 миллионов. Тийна Мыйз также является членом правления совета LHV Grup.