Вс, 14.07.2019
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Пассажирский самолет аварийно приземлился в российском аэропорту

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал «112», передает Lenta.ru.

Самолет следовал из Сургута. На борту находились 111 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной аварийной посадки является отказ гидросистемы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Накануне, 13 июля, в аэропорту «Киев» (бывший «Жуляны») украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. По предварительным данным, у лайнера подломились стойки шасси, в результате он прополз на брюхе по взлетно-посадочной полосе и по земле за ее пределами.

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