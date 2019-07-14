Услугами Таллинна могут пользоваться только зарегистрированные таллинцы

Согласно изменениям в Законе о Регистре населения во время выборов в Рийгикогу и Европейский парламент были погашены данные о месте жительства зарегистрированных с точностью до района города жителей, и они не могут более пользоваться предоставляемыми городом услугами, пока не зарегистрируют место своего жительства.