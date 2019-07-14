Вс, 14.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
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Услугами Таллинна могут пользоваться только зарегистрированные таллинцы

Вид на Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Услугами Таллинна могут пользоваться только зарегистрированные таллинцы, передает Раэпресс.

Согласно изменениям в Законе о Регистре населения во время выборов в Рийгикогу и Европейский парламент были погашены данные о месте жительства зарегистрированных с точностью до района города жителей, и они не могут более пользоваться предоставляемыми городом услугами, пока не зарегистрируют место своего жительства.

Зарегистрировать место жительства не сложно. Для этого достаточно внести данные на портале или прийти в районную управу, к работнику регистра.

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