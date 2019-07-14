Мэр Тбилиси назвал слова Путина об истории Грузии неверной информацией

Таким образом мэр Тбилиси и бывший футболист Каладзе отреагировал на высказывание Путина относительно взаимоотношений Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, сделанное российским лидером в Екатеринбурге 9 июля. Тогда Путин заявил, что грузинские войска жестоко вели себя в 1918 году в Абхазии, "которую они оккупировали при помощи германских войск", передает Deutsche Welle.

"Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом", - добавил Путин, утверждая, что при Сталине земли абхазов были поглощены советской Грузией.

"Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности. Это важно", - прокомментировал заявление главы Кремля Каладзе.

Ранее слова Путина об истории Грузии раскритиковали также в грузинской патриархии. Подобное "искажение исторических фактов способствует углублению существующих конфликтов", отмечалось в заявлении патриархии Грузии, опубликованном на ее сайте 12 июля.