Нужна ваша помощь: пропал 45-летний Яан

Яана последний раз видели сегодня около половины четвертого, на нем были синие шлепанцы, черные джинсы и темно-серая спортивная куртка, внутренняя сторона капюшона - оранжевого цвета. Телефона у него с собой нет.

Из-за проблем со здоровьем он принимает лекарства, без которых его поведение может быть в некоторой степени непредсказуемым.

Полицейские проверили окрестные дороги, однако пропавшего до сих пор не нашли.