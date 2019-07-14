Вс, 14.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Нужна ваша помощь: пропал 45-летний Яан
У него проблемы со здоровьем

Полиция просит помощь в поисках 45-летнего Яан, пропавшего сегодня после обеда в деревне Хелленурме, волость Эльва.

ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощь в поисках 45-летнего Яан, пропавшего сегодня после обеда в деревне Хелленурме, волость Эльва, у него проблемы со здоровьем, передает Postimees.

Яана последний раз видели сегодня около половины четвертого, на нем были синие шлепанцы, черные джинсы и темно-серая спортивная куртка, внутренняя сторона капюшона - оранжевого цвета. Телефона у него с собой нет.

Из-за проблем со здоровьем он принимает лекарства, без которых его поведение может быть в некоторой степени непредсказуемым.

Полицейские проверили окрестные дороги, однако пропавшего до сих пор не нашли.

Полиция просит всех, кто видел его или знает о возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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