Нужна ваша помощь: пропал 45-летний Яан
Полиция просит помощь в поисках 45-летнего Яан, пропавшего сегодня после обеда в деревне Хелленурме, волость Эльва, у него проблемы со здоровьем, передает Postimees.
Яана последний раз видели сегодня около половины четвертого, на нем были синие шлепанцы, черные джинсы и темно-серая спортивная куртка, внутренняя сторона капюшона - оранжевого цвета. Телефона у него с собой нет.
Из-за проблем со здоровьем он принимает лекарства, без которых его поведение может быть в некоторой степени непредсказуемым.
Полицейские проверили окрестные дороги, однако пропавшего до сих пор не нашли.
Полиция просит всех, кто видел его или знает о возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.