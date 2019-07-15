Михаил Лотман: для новых националистов Путин – не враг

Посреди лета в Эстонии неожиданно обострилась военная риторика. Глава МИДа Урмас Рейнсалу ("Отечество") усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября, а партия EKRE пообещала восстановить скандальный памятник в Лихула.
Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees депутат Рийгикогу от партии "Отечество", известный ученый и сын фронтовика Михаил Лотман. Смотрите интервью в повторе!
Фрагмент беседы:
– Почему вновь всплыла тема памятника из Лихула, вызвавшая в свое время негативную реакцию европейской стороны? Кому это надо? И зачем?
– Восстановить памятник на прежнем месте – одно из предвыборных обещаний партии EKRE. Почему эта тема сейчас всплыла? Это точно не связано с московским салютом. Моя версия – это было связано с Певческим праздником, который показал единство народа и положительные эмоции. Партия EKRE, к сожалению, ориентируется на раскол общества. Как я реагирую? Если кто-то хочет усилить ненависть в обществе, то я не реагирую на это с ненавистью.
– А на что ориентируется министр Лукас (ваш однопартиец), призывая на этом же празднике остановить Ласнамяэ? Речь не идет о расколе общества?
– Конечно, идет! Это попытка сыграть на том же поле, что и EKRE.
Лукас хотел показать, что он тоже крутой парень. Основной мессидж – это недвижимость на Певческом поле, но, естественно, там были разные коннотации, которые он учитывал, когда говорил.
Однако, теперь он может от этого отказываться. Это называется демагогией: сказать что-то, не сказав.
Призыв Лукаса и инициатива EKRE - это всё-таки разные вещи. Лукас – националист и консерватор старой закалки. EKRE – это посмодернистские националисты, которых многие не воспринимают всерьез.
– Готовы ли коалиционные партии поддержать инициативу EKRE?
– Нет! И премьер-министр на этот счет уже высказался. В отношении попытки восстановления памятника также следует иметь в виду, что это собственность не партийная, а государственная.
– Ваше личное отношение к подобным инициативам?
– Ниже среднего, но не вижу причин для паники. Сам памятник – тоже среднего, сомнительного качества. Даже многие эстонцы считают его оскорбительным. Этим и отличается Лукас от EKRE. У Лукаса линия фронта идет по национальному признаку, а у EKRE – нет: они рассчитывают на голоса русских на фоне гомофобии и борьбы с мигрантами.
Для новых националистов EKRE главные враги – не русские, а мусульмане. И Путин – не враг!
– Глава МИДа усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября. Можно ли было избежать скандала? Стоило ли так остро реагировать?
– МИД должен реагировать на такие вещи, на то он и МИД. Если бы во Франции отмечали салютом годовщину занятия Наполеоном Москвы, то Москва вряд ли бы отнеслась к этому положительно.
Что касается «освобождения» Таллинна, то тут надо различать две вещи.
Конечно, советская армия воевала не с Эстонией, а с фашистской Германией. Но после освобождения была оккупация, после оккупации – аннексия.
Это нужно рассматривать в более широком контексте. Здесь есть два нарратива, которые практически не совпадают.
Салют в честь «освобождения» Таллинна – это продолжение вполне последовательной политики, суть которой сводится к тому, что Эстония сама вошла в Советский Союз и советские войска освободили и воссоединили Эстонию с СССР.
С точки зрения Эстонии, ситуация была другой. Эстония была независимым государством, которое в результате договора Сталина и Гитлера была Гитлером подарена Сталину, и тот принял этот подарок. Кстати, недавно в Москве нашли, наконец, секретные протоколы Молотова-Риббентропа. Так вот, никакого добровольного присоединения не было. Для Эстонии – это совсем другой нарратив. В 92-м году мы восстановили независимость и освободились от советско-российской оккупации.
С моей точки зрения, от этого должны были выиграть и Эстония, и Россия. Но почему-то в путинской России, в отличие от ельцинской, многие считают это оскорблением, русофобией и т.д.
– Верно ли указывать России, что ей делать? Тем более, что салюты заявлены в ознаменование освобождения всех европейских городов.
– Когда вы кого-то освобождаете, нужно спросить у того, кого освободили – освободили ли его? Это примерно то же самое, как если бы насильник отмечал день «Я подарил ей любовь». А потом, может быть, даже женился на ней.
Да, в Эстонии многие воспринимают этот салют как оскорбление. И я их понимаю. На месте России 22 сентября я бы не делал ничего! Салюты нужно организовывать в координации с другими городами. Например, совместный парад в Будапеште. Урбан с удовольствием принял бы Путина. А в Эстонии, Латвии, Литве и Варшаве его не хотят.
– Ваше личное отношение к дате 22 сентября, учитывая, что вы сын фронтовика...
– Да, это так. Мой отец воевал с первого дня до последнего. В 40-м году был мобилизован со студенческой скамьи, и был в армии до 46-го года, пройдя пешком до западных границ Украины, Кавказа и Чечни, а потом до Берлина и Потсдама. На территории Эстонии он не воевал, но мимо проезжал. Советская армия тогда воевала с Гитлером и тут не было никакой границы. Был фронт, и они шли за фронтом.
Я горжусь своим отцом! Мой отец воевал храбро, отмечен орденами и медалями, 17 благодарностями от верховного главнокомандующего Сталина. Но мой отец никогда эти ордена и медали не надевал.
У него нет ни одной фотографии с наградами. Я спросил: почему? Он сказал, что с медалями собак на выставку водят. Для него это была показуха. А в путинской России день Победы превратился в главное событие русской истории.
– Какие эмоции вы испытываете 22 сентября и 9 мая?
– Я не испытываю особых эмоций. Для моего отца вообще не было даты 22 сентября, а 9 мая он пару раз ездил встречаться с однополчанами. В отличие от того, что сейчас с обоих сторон фронта некоторым говорят, у него были прекрасные отношения с Айном Каалепом, который воевал по другую сторону. Они говорили, что солдаты понимали друг друга и сейчас война кончилась. А для России, по-моему, она не закончилась до сих пор.
Подробности - в видео!
- Можно ли было избежать скандала на уровне МИДа?
- Каково личное отношение Михаила Лотмана к дате 22 сентября?
- Одновременно вновь всплыла тема скандального памятника из Лихула. Кому это надо? И зачем?
- Насколько коалиционные партии готовы поддержать инициативу EKRE?
- Означает ли обострение риторики, что националистические настроения при нынешнем правительстве продолжают усиливаться?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia