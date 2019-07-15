Михаил Лотман: для новых националистов Путин – не враг

Салют в честь «освобождения» Таллинна – это продолжение вполне последовательной политики, суть которой сводится к тому, что Эстония сама вошла в Советский Союз и советские войска освободили и воссоединили Эстонию с СССР.

С точки зрения Эстонии, ситуация была другой. Эстония была независимым государством, которое в результате договора Сталина и Гитлера была Гитлером подарена Сталину, и тот принял этот подарок. Кстати, недавно в Москве нашли, наконец, секретные протоколы Молотова-Риббентропа. Так вот, никакого добровольного присоединения не было. Для Эстонии – это совсем другой нарратив. В 92-м году мы восстановили независимость и освободились от советско-российской оккупации.

С моей точки зрения, от этого должны были выиграть и Эстония, и Россия. Но почему-то в путинской России, в отличие от ельцинской, многие считают это оскорблением, русофобией и т.д.

– Верно ли указывать России, что ей делать? Тем более, что салюты заявлены в ознаменование освобождения всех европейских городов.

– Когда вы кого-то освобождаете, нужно спросить у того, кого освободили – освободили ли его? Это примерно то же самое, как если бы насильник отмечал день «Я подарил ей любовь». А потом, может быть, даже женился на ней.

Да, в Эстонии многие воспринимают этот салют как оскорбление. И я их понимаю. На месте России 22 сентября я бы не делал ничего! Салюты нужно организовывать в координации с другими городами. Например, совместный парад в Будапеште. Урбан с удовольствием принял бы Путина. А в Эстонии, Латвии, Литве и Варшаве его не хотят.

– Ваше личное отношение к дате 22 сентября, учитывая, что вы сын фронтовика...

– Да, это так. Мой отец воевал с первого дня до последнего. В 40-м году был мобилизован со студенческой скамьи, и был в армии до 46-го года, пройдя пешком до западных границ Украины, Кавказа и Чечни, а потом до Берлина и Потсдама. На территории Эстонии он не воевал, но мимо проезжал. Советская армия тогда воевала с Гитлером и тут не было никакой границы. Был фронт, и они шли за фронтом.

Я горжусь своим отцом! Мой отец воевал храбро, отмечен орденами и медалями, 17 благодарностями от верховного главнокомандующего Сталина. Но мой отец никогда эти ордена и медали не надевал.

У него нет ни одной фотографии с наградами. Я спросил: почему? Он сказал, что с медалями собак на выставку водят. Для него это была показуха. А в путинской России день Победы превратился в главное событие русской истории.

– Какие эмоции вы испытываете 22 сентября и 9 мая?

– Я не испытываю особых эмоций. Для моего отца вообще не было даты 22 сентября, а 9 мая он пару раз ездил встречаться с однополчанами. В отличие от того, что сейчас с обоих сторон фронта некоторым говорят, у него были прекрасные отношения с Айном Каалепом, который воевал по другую сторону. Они говорили, что солдаты понимали друг друга и сейчас война кончилась. А для России, по-моему, она не закончилась до сих пор.

Подробности - в видео!

Студия Postimees: сентябрьским салютом по скандальному памятнику из Лихула/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Можно ли было избежать скандала на уровне МИДа?

Каково личное отношение Михаила Лотмана к дате 22 сентября?

Одновременно вновь всплыла тема скандального памятника из Лихула. Кому это надо? И зачем?

Насколько коалиционные партии готовы поддержать инициативу EKRE?

Означает ли обострение риторики, что националистические настроения при нынешнем правительстве продолжают усиливаться?