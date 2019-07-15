Пн, 15.07.2019
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  • Студия Postimees: сентябрьским салютом по скандальному памятнику из Лихула

Студия Postimees: сентябрьским салютом по скандальному памятнику из Лихула
14:00

Посреди лета в Эстонии неожиданно обострилась военная риторика. Глава МИДа Урмас Рейнсалу ("Отечество") усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября, а партия EKRE пообещала восстановить скандальный памятник в Лихула.

В студию Rus.Postimees приглашен депутат Рийгикогу от партии "Отечество", известный ученый и сын фронтовика Михаил Лотман. Смотрите интервью в прямом эфире в 14.00!

  • Можно ли было избежать скандала на уровне МИДа?
  • Каково личное отношение Михаила Лотмана к дате 22 сентября? 
  • Одновременно вновь всплыла тема скандального памятника из Лихула. Кому это надо? И зачем?
  • Наколько коалиционные партии готовы поддержать инициативу EKRE?
  • Означает ли обострение риторики, что националистические настроения при нынешнем правительстве продолжают усиливаться?

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