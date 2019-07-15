Студия Postimees: сентябрьским салютом по скандальному памятнику из Лихула
Посреди лета в Эстонии неожиданно обострилась военная риторика. Глава МИДа Урмас Рейнсалу ("Отечество") усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября, а партия EKRE пообещала восстановить скандальный памятник в Лихула.
В студию Rus.Postimees приглашен депутат Рийгикогу от партии "Отечество", известный ученый и сын фронтовика Михаил Лотман. Смотрите интервью в прямом эфире в 14.00!
- Можно ли было избежать скандала на уровне МИДа?
- Каково личное отношение Михаила Лотмана к дате 22 сентября?
- Одновременно вновь всплыла тема скандального памятника из Лихула. Кому это надо? И зачем?
- Наколько коалиционные партии готовы поддержать инициативу EKRE?
- Означает ли обострение риторики, что националистические настроения при нынешнем правительстве продолжают усиливаться?