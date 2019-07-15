Студия Postimees: сентябрьским салютом по скандальному памятнику из Лихула

Посреди лета в Эстонии неожиданно обострилась военная риторика. Глава МИДа Урмас Рейнсалу ("Отечество") усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября, а партия EKRE пообещала восстановить скандальный памятник в Лихула.