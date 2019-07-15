Mootor Grupp будет судиться с государством

По словам председателя правления Mootor Grupp Хуго Осула, компании, занимающиеся автобусными перевозками, тоже поддерживают право на бесплатный проезд для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями, но им непонятно, почему за это должны платить другие пассажиры и почему частные предприятия должны каждый год оказывать государству социальные услуги на миллионы евро. «Видим ли мы такую практику, например, в сфере здравоохранения? - вопрошает Осула. - Министерство экономики и коммуникаций не проанализировало ни одного нашего юридического аргумента. Если бы чиновники ознакомились с идеей в нашем заявлении, им пришлось бы поставить под сомнение конституционность обязательства по бесплатной перевозке пассажиров, и они должны были рассмотреть хотя бы поправку к Закону об общественном транспорте».

«В своем заявлении мы указали, какие ошибки допустили при процедуре Закона об общественном транспорте, - объяснил Осула. - Например, у Министерства экономики и коммуникаций отсутствовал реальный обзор финансового объема обязательства по бесплатному проезду, в связи с чем прогнозируемые ими суммы были существенно меньше. Кроме того, при рассмотрении законопроекта обещали, что государство разработает электронную систему билетов, которая позволит собирать информацию о пассажирах с нулевым билетом на коммерческих линиях, чтобы компенсировать это перевозчикам. Министерство отказалось от этой идеи, и в результате запустило руку еще глубже в карман предпринимателям. Перевозчики не могут смириться с таким положением вещей».

«Наша цель заключается в том, чтобы министерство обсудило с нами конституционность Закона об общественном транспорте», - сказал Хуго Осула, а также добавил, что в Латвии и в Литве государство и местные самоуправления выплачивают перевозчикам компенсацию за обязанность бесплатной перевозки пассажиров. «Я готов бесплатно доставить министра и чиновников в Ригу и в Вильнюс на автобусе, чтобы узнать, как изменить Закон об общественном транспорте», - добавил Осула.

Присяжный адвокат Аллар Йыкс, который проанализировал Закон об общественном транспорте по запросу автобусных компаний, отметил, что решение, при котором государство вынуждает предпринимателей бесплатно оказывать услуги, не соответствует конституции. «Я сомневаюсь, что министр и чиновники были бы готовы отказаться от своей зарплаты, автомобиля или дома в пользу людей с ограниченными возможностями», - считает он. Если использовать слова канцлера права Юлле Мадис, то чиновники министерства поставили перед собой цель не решить проблемы предпринимателей, а отвадить их от своих дверей», - добавил Йыкс.