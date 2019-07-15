Объяснена неразрешимая космическая загадка

Исследователи смоделировали поведение гипотетических экзолун-бродяг, которые были названы плунетами (ploonets), пишет lenta.ru. Оказалось, что они изначально должны формироваться на орбитах вокруг крупных газовых планет, в том числе тех, что вращаются на близком расстоянии от родительской звезды. Половина таких объектов, которые выбрасываются гравитацией во внешнее пространство, избегают столкновения с другими планетами и начинают вращаться вокруг самой звезды.

Существование плунет могло бы объяснить, почему астрономы нашли более четырех тысяч экзопланет, но до сих пор не удалось точно определить ни одну экзолуну. Предыдущие исследования показывают, что по крайней мере некоторые из обнаруженных горячих юпитеров должны иметь крупные спутники.