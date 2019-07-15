Пн, 15.07.2019
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Определились финалисты Кубка Африки

Момент матча Алжир - Нигерия

ФОТО: Wu Huiwo / ZUMAPRESS.com

На прохдящем в Египте Кубке Африки по футболу определились финалисты - ими стали команды Алжира и Сенегала.

Нeоднократные участники чемпионатов мира, Алжир и Сенегал, в полуфиналах встретили упорное сопротивление соперников. Сенегал и Тунис на протяжении 100 минут встречи не могли распечатать ворота сопернков, пока мяч в свои ворота не срезал  защитник тунисцев Дилан Бронн из бельгийского "Гента". Этот гол так и остался единственным - Сенегал прошел в финал Кубка Африки.

Не обошлось в без автогола и в матча Алжира с Нигерией. В первом тайме Уильям Трост-Эконг поразил ворота сборной Нигерии автоголом, но "Орлы" сравняли счет на 72-минуте: с пенальти был точен Одион Игало. Решающий удар на 90-й минуте нанес форвард алжирцев Рияд Марез, выведший свою команду в главный поединок Кубка Африки.

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