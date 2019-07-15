Определились финалисты Кубка Африки

Нeоднократные участники чемпионатов мира, Алжир и Сенегал, в полуфиналах встретили упорное сопротивление соперников. Сенегал и Тунис на протяжении 100 минут встречи не могли распечатать ворота сопернков, пока мяч в свои ворота не срезал защитник тунисцев Дилан Бронн из бельгийского "Гента". Этот гол так и остался единственным - Сенегал прошел в финал Кубка Африки.