В России рассказали о способе остановить конфликт в Донбассе одним звонком

По мнению Косачева, звонок из ЕС подтолкнет украинское руководство к диалогу с другой стороной, однако вместо этого европейские страны вводят санкции против России, потому что это удобнее.

Такой же тактики в Евросоюзе придерживаются касательно ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметил политик. «Все эти обращения из серии "развейте наши обеспокоенности" имеют нулевую практическую ценность, поскольку имеют единственную цель: обвинить Россию в том, что ДРСМД скоро прекратит свое существование из-за нее», — написал он.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. С 2 февраля США приостановили выполнение обязательств договора, пишет lenta.ru.