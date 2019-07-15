Чемпионат России по футболу начался с сенсаций

Московский ЦСКА впервые за 18 лет проиграл в стартовом матче чемпионата. Армейцы в гостях уступили 0:2 "Крыльям Советов", которым предрекают в очередной раз борьбу за выживание. Дублем отметился форвард хозяев Александр Соболев, дважды отличившийся после ошибки защитника ЦСКА Виктора Васина. "Ахмат"в Грозном победил 1:0 бронзового призера прошлого чемпионата России, "Краснодар". Автором гола является косовский полузащитник команды Бернард Бериша. В стартовом составе у "Ахмата" впервые появился на поле в основном составе и родившийся в Эстонии, выступавший за "Инфонет", Евгений Харин. Харнн провел на поле все 90 минут.