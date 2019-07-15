Пн, 15.07.2019
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Чемпионат России по футболу начался с сенсаций

Фрагмент матча "Крылья Советов" - ЦСКА

ФОТО: Anar Movsumov / Sputnik

В прошедшие выходные стартовал чемпионат Российской Премьер-лиги по футболу.

Московский ЦСКА впервые за 18 лет проиграл в стартовом матче чемпионата. Армейцы в гостях уступили 0:2 "Крыльям Советов", которым предрекают в очередной раз борьбу за выживание. Дублем отметился форвард хозяев Александр Соболев, дважды отличившийся после ошибки защитника ЦСКА Виктора Васина. "Ахмат"в Грозном победил 1:0 бронзового призера прошлого чемпионата России, "Краснодар". Автором гола является косовский полузащитник команды Бернард Бериша. В стартовом составе у "Ахмата" впервые появился на поле  в основном составе и родившийся в Эстонии, выступавший за "Инфонет", Евгений Харин. Харнн провел на поле все 90 минут.

Чемпион России, "Зенит", одержал победу 2:1 над новичком РПЛ, "Тамбовом", в тренерский штаб которого также входит Евгений Стукалов, в Эстонии работавший с "Инфонетом".

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