Рухани заявил о готовности Ирана к переговорам с США при условии отмены санкций

"Мы всегда верили в переговоры. (...) Если они отменят санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы к переговорам с Америкой сегодня же, прямо сейчас и в любом месте", - сказал Рухани в телевизионном выступлении.

Госсекретарь Майк Помпео прокомментировал заявление иранского руководителя, отметив, что это то же предложение, которое он делал ранее (госсекретарю) Джону Керри и (президенту) Бараку Обаме.

"Конечно, окончательное решение примет президент Трамп. Но это путь предыдущая администрации, приведший к соглашению (по ядерной программе), которое нынешняя администрация, президент Трамп и я лично считаем катастрофой", - сказал он в интервью газете Washington Post.

Отношения между двумя странами обострились после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник в своем воздушном пространстве. Озабоченность Запада вызывает также объявленное Тегераном повышение уровня обогащения урана сверх пределов, предусмотренных Совместным всеобъемлющим паном действий (СВПД), в ответ на то, что остальные западные подписанты соглашения не выполнили свои обязательства по преодолению влияния антииранских санкций Вашингтона.

Призывая к возобновлению диалога между всеми участниками соглашения, Франция, Великобритания и Германия - участники СВПД - заявили в воскресенье, что они обеспокоены эскалацией напряженности в Персидском заливе и возможностью развала ядерной сделки с Ираном.

"Мы считаем, что настало время действовать ответственно и искать пути прекращения эскалации напряженности и возобновления диалога", - говорится в совместном заявлении, распространенном канцелярией президента Франции.