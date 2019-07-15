Пн, 15.07.2019
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  • В Эстонии предлагают отменить возможность переназначения генпрокурора

В Эстонии предлагают отменить возможность переназначения генпрокурора

Лавли Перлинг.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Ограничение срока полномочий генерального прокурора и других назначаемых политиками высших чиновников одним сроком пребывания в должности повысило бы их независимость.

Об этом заявили изданию Äripäev несколько политиков, а также бывший генпрокурор Норман Аас и действующий генпрокурор Лавли Перлинг, пишет rus.err.ee.

Отмена возможности повторного назначения на ту же должность ограничила бы спекуляции о пристрастности высших чиновников при вынесении важных решений, однако срок пребывания в должности должен быть достаточно продолжительным, чтобы у главы ведомства было время для реализации необходимых изменений, отмечает издание. По оценке Нормана Ааса и Лавли Перлинг, срок полномочий генерального прокурора следует продлить с нынешних пяти до 7-8 лет.

Отмену возможности переназначения высших чиновников поддержали министр внутренних дел и министр юстиции в коалиционном правительстве.

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