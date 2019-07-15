Йоханнес Эрм выиграл серебряную медаль на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

В прыжках в длину Йоханнес один сантиметр не дотянул до личного достижения, но показал лучший результат в этом виде десятиборья в рамках молодёжных чемпионатов Европы. А вот в беге на 100 метров, прыжке в высоту и метании копья Эрм установил личные рекорды. Также эстонский атлет показал лучший результат в трёх из десяти видов десятиборья и ещё в одном был вторым.