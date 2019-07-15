Пн, 15.07.2019
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  • Йоханнес Эрм выиграл серебряную медаль на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

Йоханнес Эрм выиграл серебряную медаль на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

Kümnevõistleja Johannes Erm.

ФОТО: Eesti Kergejõustikuliit / Facebook

Десятиборец Йоханнес Эрм завоевал серебряную медаль и установил личный рекорд и рекорд Эстонии для спортсменов младше 23 лет на молодёжном чемпионате Европы по легкой атлетике в Швеции.

По сумме десяти видов он набрал 8445 очков и 127 очков проиграл победителю немцу Никласу Каулю, сообщил rus.err.ee.

В прыжках в длину Йоханнес один сантиметр не дотянул до личного достижения, но показал лучший результат в этом виде десятиборья в рамках молодёжных чемпионатов Европы. А вот в беге на 100 метров, прыжке в высоту и метании копья Эрм установил личные рекорды. Также эстонский атлет показал лучший результат в трёх из десяти видов десятиборья и ещё в одном был вторым. 

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