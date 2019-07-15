Зарплаты в Эстонии растут с бешенной скоростью: но на каких должностях больше всего?

Последний анализ зарплат показывает, что среди распространенных должностей медиана брутто-зарплаты водителей легковых автомобилей, то есть зарплата, от которой половина работников зарабатывают меньше, а половина – больше, выросла до 966 евро. Это на 21 % и 166 евро больше, чем в это же время прошлого года. Самую большую прибавку к зарплате получили разработчики программного обеспечения, зарплата которых выросла на 283 евро, то есть средняя медианная зарплата выросла до 2600 евро.

Более чем на двести евро повысились также средние медианные зарплаты у менеджеров по продажам (+250 €) и классных учителей (+210 €), которые выросли соответственно до 2000 евро у менеджеров по продажам и до 1452 евро у классных учителей.

Более чем на сто евро медианная зарплата повысилась у секретарей-делопроизводителей (+167 €), водителей легковых автомобилей (+166 €) и квалифицированных работников промышленности и производства (+146 €).

Значительно скромнее, всего на 3%, за год выросла средняя медианная зарплата бухгалтеров, увеличившись на 45 €, и медианная зарплата обслуживающего персонала магазинов, к которой добавился 21 €. У агентов по продажам медиана зарплаты в течение года изменений практически не претерпела, сохранившись на уровне 1400 евро.

По словам руководителя агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, увеличение минимальной зарплаты с начала года повлияло на заработную плату каждого пятого работника (20%). «Анализ изменений зарплат работников ясно показывает, что в первом квартале граница, от которой 25% работников зарабатывают меньше, а 75% – больше, быстро росла, поэтому работники с низкой зарплатой ощутили ее повышение», – прокомментировала Кадри Сеэдер. Сеэдер добавила, что повышение зарплат объясняется еще и ростом экономических показателей предприятий, одновременно с которым выросла оплата по результатам труда.

Комментируя тенденции в области зарплат, менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт добавил, что для заполнения многих распространенных должностей работодателям приходится по сути перекупать работников у конкурентов, поскольку на рынке труда не хватает подходящей свободной рабочей силы. «В настоящее время самая большая опасность перекупа существует в секторах продаж, транспорта и инфотехнологии, где можно найти много предложений о работе, и работодатели открыто предлагают зарплату, которая намного выше средней брутто-зарплаты. Например, разработчиков программного обеспечения заманивают предложением зарплаты, достигающей в среднем 4260 евро, а агентов по продаже – 2989 евро».

«Зарплаты, предлагаемые в объявлениях водителям легковых автомобилей и поварам, до 60 % выше, чем средняя брутто-зарплата, поэтому работодатели должны следить, чтобы зарплаты их работников оставались конкурентоспособными», – добавил Хенри Аувяэрт.

Медиана брутто-зарплаты и ее изменение за год