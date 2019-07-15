Пн, 15.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Зарплаты в Эстонии растут с бешенной скоростью: но на каких должностях больше всего?

Зарплаты в Эстонии растут с бешенной скоростью: но на каких должностях больше всего?
График!

Водитель автобуса.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а заработки разработчиков программного обеспечения вновь стали увеличиваться. Из проведенного агентством по исследованию зарплат и крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования зарплат, в котором участвовало более 9000 человек, выяснилось, что, по сравнению прошлым годом, быстрее всего росли зарплаты водителей легковых автомобилей, увеличившись за двенадцать месяцев на 21 %.

Последний анализ зарплат показывает, что среди распространенных должностей медиана брутто-зарплаты водителей легковых автомобилей, то есть зарплата, от которой половина работников зарабатывают меньше, а половина – больше, выросла до 966 евро. Это на 21 % и 166 евро больше, чем в это же время прошлого года. Самую большую прибавку к зарплате получили разработчики программного обеспечения, зарплата которых выросла на 283 евро, то есть средняя медианная зарплата выросла до 2600 евро.

Более чем на двести евро повысились также средние медианные зарплаты у менеджеров по продажам (+250 €) и классных учителей (+210 €), которые выросли соответственно до 2000 евро у менеджеров по продажам и до 1452 евро у классных учителей.

Более чем на сто евро медианная зарплата повысилась у секретарей-делопроизводителей (+167 €), водителей легковых автомобилей (+166 €) и квалифицированных работников промышленности и производства (+146 €).

Значительно скромнее, всего на 3%, за год выросла средняя медианная зарплата бухгалтеров, увеличившись на 45 €, и медианная зарплата обслуживающего персонала магазинов, к которой добавился 21 €. У агентов по продажам медиана зарплаты в течение года изменений практически не претерпела, сохранившись на уровне 1400 евро.

По словам руководителя агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, увеличение минимальной зарплаты с начала года повлияло на заработную плату каждого пятого работника (20%). «Анализ изменений зарплат работников ясно показывает, что в первом квартале граница, от которой 25% работников зарабатывают меньше, а 75% – больше, быстро росла, поэтому работники с низкой зарплатой ощутили ее повышение», – прокомментировала Кадри Сеэдер. Сеэдер добавила, что повышение зарплат объясняется еще и ростом экономических показателей предприятий, одновременно с которым выросла оплата по результатам труда.

Комментируя тенденции в области зарплат, менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт добавил, что для заполнения многих распространенных должностей работодателям приходится по сути перекупать работников у конкурентов, поскольку на рынке труда не хватает подходящей свободной рабочей силы. «В настоящее время самая большая опасность перекупа существует в секторах продаж, транспорта и инфотехнологии, где можно найти много предложений о работе, и работодатели открыто предлагают зарплату, которая намного выше средней брутто-зарплаты. Например, разработчиков программного обеспечения заманивают предложением зарплаты, достигающей в среднем 4260 евро, а агентов по продаже – 2989 евро».

«Зарплаты, предлагаемые в объявлениях водителям легковых автомобилей и поварам, до 60 % выше, чем средняя брутто-зарплата, поэтому работодатели должны следить, чтобы зарплаты их работников оставались конкурентоспособными», – добавил Хенри Аувяэрт.

Медиана брутто-зарплаты и ее изменение за год

ДолжностьБрутто-зарплата

(медиана)

Изменение в %

(2019 год по сравнению с 2018 годом)

Изменение в €

(2019 год по сравнению с 2018 годом)
Разработчик программного обеспечения2600 €+ 12 + 283
Менеджер по продажам2000 €+ 14 + 250
Классный учитель1452 €+ 17 + 210
Секретарь-делопроизводитель, секретарь – помощник руководителя1167 €+ 17 + 167
Водитель легкового автомобиля, такси или фургона966 €+ 21 + 166
Квалифицированный работник промышленности и производства1146 €+ 15 + 146
Повар850 €+ 6+ 50

Бухгалтер – высококвалифицированный специалист

1545 €+ 3+ 45
Работник по обслуживанию клиентов в магазине750 €+ 3+ 21
Агент по продаже1400 €-+ 6

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ