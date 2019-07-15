Пн, 15.07.2019
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  • Найти директора для Ласнамяэской русской гимназии снова не удалось

Найти директора для Ласнамяэской русской гимназии снова не удалось

Ласнамяэская русская гимназия

ФОТО: Eero Vabamägi

Повторный конкурс на замещение вакантной должности директора  Ласнамяэской русской гимназии провалился, поэтому новый учебный год расположенная в крупнейшем районе Таллинна школа, скорее всего, встретит без руководителя, пишет rus.err.ee.

"Комиссия не нашла кандидата, который подошел бы на этот пост", - прокомментировал радионовостям ERR итоги второго конкурса вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, также провалился, так как его признали несостоявшимся из-за нарушения процедурных правил. 

Прежний директор Ласнамяэской русской гимназии Светлана Хемкова 1 ноября 2018 года уволилась по собственному желанию. Сейчас и.о. директора гимназии является Юлия Головко.

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