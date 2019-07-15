Найти директора для Ласнамяэской русской гимназии снова не удалось

Повторный конкурс на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской русской гимназии провалился, поэтому новый учебный год расположенная в крупнейшем районе Таллинна школа, скорее всего, встретит без руководителя, пишет rus.err.ee.
"Комиссия не нашла кандидата, который подошел бы на этот пост", - прокомментировал радионовостям ERR итоги второго конкурса вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, также провалился, так как его признали несостоявшимся из-за нарушения процедурных правил.
Прежний директор Ласнамяэской русской гимназии Светлана Хемкова 1 ноября 2018 года уволилась по собственному желанию. Сейчас и.о. директора гимназии является Юлия Головко.