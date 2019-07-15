Найти директора для Ласнамяэской русской гимназии снова не удалось

"Комиссия не нашла кандидата, который подошел бы на этот пост", - прокомментировал радионовостям ERR итоги второго конкурса вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, также провалился, так как его признали несостоявшимся из-за нарушения процедурных правил.