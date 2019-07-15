Президенты Эстонии и Латвии обсудили акцизную политику

По мнению президента Латвии Эгил Левитси, к обсуждению вопроса должна подключиться Литва.

Как сказал в передаче LNT "900 секунд" президент Левитс, неравенство в Латвии возникло в результате экономической и политической позиции, направленной на свободное развитие капитала. В ЕС в девяностые годы и после развала социализма существовала такая позиция, но затем возникло осознание необходимости большего равновесия. Поэтому данное идеологическое направление лучше сменить на социальное рыночное хозяйство, считает Левитс.

Одним из решений, по его мнению, является налоговая политика. По мнению президента Латвии, последняя налоговая реформа уменьшила неравенство минимально, и, вероятно, следовало бы еще раз продумать этот вопрос.