СМИ: Huawei подготовилась к санкциям еще за 10 лет до их введения

Конечно, на тот момент в Huawei если и не чувствовали особой теплоты в отношениях с заокеанскими партнерами, то о таких масштабных санкциях вряд ли догадывались. А между тем, принятая тогда стратегия помогает относительно бесперебойно работать и в эти непростые времена, пишет ixbt.com. Суть «Устойчивого управления бизнесом», по словам Чжана Цзянанга, старшего вице-президента Huawei, сводится к диверсификации поставщиков компонентов.

"В контексте глобализации я не думаю, что компоненты, используемые в продуктах какой-либо компании, на 100% произведены самой компанией, поэтому мы приняли на вооружение концепцию «Устойчивое управление бизнесом» 10 лет назад. Стратегия означает, что у нас есть два поставщика для каждого компонента", - сказал Цзянанг.

Именно эта стратегия позволила выжить смартфону Honor 20 Pro. Как оказалось, один из ключевых поставщиков компонентов из США в связи с санкционными событиями неожиданно прекратил работу с Huawei, поэтому компания полностью переключилась на другого поставщика. Само собой, наращивание объемов поставки компонентов заняло время, но в итоге Honor 20 Pro все-таки появился на полках магазинов Китая — и теперь отгружается в достаточных объемах.