Число безработных выросло, как и спрос на обучение через Кассу по безработице

Людей с пониженной трудоспособностью, зарегистрированных во втором квартале в качестве безработных, было в среднем 9 788 человек, то есть почти треть от всех зарегистрированных безработных. Численность зарегистрированных безработных с пониженной трудоспособностью по сравнению с началом года не меняется, поэтому рост численности зарегистрированных безработных обусловлен ростом численности тех безработных, у которых трудоспособность не снижена.

Во втором квартале самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа (8,8%), а самая низкая – на Хийумаа (2,8%). В течение второго квартала было зарегистрировано 15 160 новых безработных. С помощью Кассы по безработице во втором квартале устроились на работу или занялись предпринимательством 12 681 человек (в том числе около 3000 человек с пониженной трудоспособностью.

Во втором квартале каждый день через Кассу по безработице передавали более 5 400 вакансий. По сравнению со вторым кварталом 2018 года вакансий, передаваемых через Кассу по безработице, стало на 10% меньше, а рабочих мест, находящихся в Эстонии, на 8% меньше. Больше всего рабочих мест через Кассу по безработице во втором квартале предлагалось в секторе обслуживания и торговли, а также для неквалифицированных рабочих.

В начале мая было два года с того времени, как Касса по безработице начала предлагать обучение для работающих людей. Использование возможностей программы «Работайте и учитесь!» шаг за шагом растет. В течение двух лет обучение начинали более чем 4 500 раз, большая часть участников обучения из Ида-Вирумаа и Харьюмаа (56% и 23% соответственно). Большинство из них – это женщины (84%). По возрасту больше всего участников обучения было в возрасте 25-49 лет (59%), старше 50 лет было 38%. Больше всего было пройдено курсов эстонского языка (68%). Далее по популярности были курсы в социальной сфере (работники по уходу, опорные лица), а также курсы в сфере лесоводства и деревообрабатывающей промышленности (водители грузовых автомобилей, водители комбайнов).

С помощью пособия на участие в уровневом обучении в течение двух лет было около 1 200 поступлений, из которых более чем половина поступивших на учебу людей (53%) искали в то же время через Кассу по безработице новую работу, и немного менее половины (47%) совмещали учебу и работу. Больше всего поступивших на обучение было в Ида-Вирумаа (35%), затем в Харьюмаа (17%) и Тартумаа (11%). Преобладающее большинство поступили в профессиональные учебные заведения (82%), 13% поступили получать прикладное высшее образование и 5% степень бакалавра. Самыми популярными специальностями были работник по уходу, ИТ-сфера, электрик, а также обучение на медсестру. Консультанты Кассы по безработице по карьере помогали людям рассмотреть возможность обучения и выбрать подходящую специальность.

С помощью пособия для работодателя на обучение работников в течение двух лет к учебе приступали более чем 1 400 раз. Больше всего пособий на обучение работников использовалось для повышения уровня владения эстонским языком. В ситуации изменений пособием для работодателя на обучение работников воспользовались 346 раз, для найма работников 74 раза. К примеру, пособием воспользовалась одна компания, которая ввела в использование новую роботизированную линию и обучила работников работать на ней.

Дополнительная информация о возможностях обучения здесь. Подробная статистика на портале Кассы по безработице.