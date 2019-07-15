Фото: мужчина, промышлявший контрабандой сигарет, лишился автомобиля

Налогово-таможенный департамент задержал 62-летнего Александра с первой партией сигарет 22 июня на шоссе Икла-Пярну-Таллинн в волости Хяэдемеэсте и второй раз - 10 июля в районе Уулу.

«Мы неоднократно ловили человека на контрабанде сигарет, и его деятельность наносит значительный ущерб государству. Только в рамках этого уголовного дела продажа обнаруженных табачных изделий оставила бы государство без 20 000 евро акциза на табак, к которому надо прибавить убытки от налога с оборота», - сказал глава Ляэнеской службы отдела расследований Налогово-таможенного департамента Пеэтер Пайсуотс.

Прокурор Хельга Аадамсоо сказала, что, согласно заключенному соглашению, теперь в течение двухлетнего испытательного срока Александр не должен совершать новых преступлений. Кроме того, но будет находиться под уголовным надзором. «Помимо других обязательства, ему нельзя покидать Эстонию без согласия специалиста по уголовному надзору. Нарушение правил испытательного срока будет означать исполнение назначенного двухлетнего условного тюремного заключения», - отметила прокурор.