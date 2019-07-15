Находящийся в России эстонский капитан: «Зачем им нужно меня здесь удерживать?»

И все же он верит: «Скоро они меня отпустят».

Капитан добавил: если бы Россия отпустила его под подписку домой, то, конечно, он согласился бы позже приехать на суд. По его оценке, справедливым наказанием за случайное попадание в российские экономические воды был бы денежный штраф.

Дикая жара и убийственная вонь

Капитан живет в единственном большом номере гостиницы, в котором есть две комнаты с большой кроватью и по сути открытой ванной комнатой. До того экипаж Roxen из четырех человек в течение пяти недель держали на судне в рыбном порту Калининграда, откуда они не хотели уходить. В полный ад жизнь на борту превратила жара и начавшие гнить 300 тонн рыбы (ее поймали в северной части Балтийского моря), которую не позволяли разгрузить.

«Вонь от гниющей рыбы проникает повсюду, от нее невозможно скрыться на борту. Вонь была такой, что невозможно было спать, у парней начались сильные головные боли, - рассказывает капитан. – Мы сидели на судне в 40-градусной жаре. У меня на мостике был поставлен рекорд – 43 градуса. Даже когда просто сидишь, с тебя течет пот».

К жаре и вони добавлялась полная неизвестность.

«Просто сидишь сиднем, делать нечего! – описал капитан. – Кроме того, гниющая рыба привлекла полчища мух, которые были повсюду. Сильные мужики, все выдержали. Чудо, что ни у кого из нас не случился сердечный приступ». Но один раз для одного из членов экипажа все же пришлось вызывать скорую помощь.

По словам капитана, он чувствует, что не брошен на произвол судьбы. Он очень благодарен владельцам судна Райво и Алдоне Баум, которые ему постоянно помогают.

«Я им очень благодарен. Такое отношение, как мне кажется, редко встретишь в Эстонии. Обычно, если ты попал в дерьмо, думай сам, как из него выбираться, - говорит капитан. – Я вижу, как много было сделано для меня и команды. Ведь вся работа фирмы была в это время остановлена».

Кроме того, капитан благодарит консула Эстонии в Москве Кристи Анипай-Тынисте, которая неоднократно приезжала в Калининград. Помощь консула была крайне важна и поддерживала дух команды в первые недели после задержания.

«Она приходила и на судно. Сидела там часами в запахе гниющей рыбы и делала для нас все, что могла. Консул произвела на нас самое лучшее впечатление», - сказал капитан, который утверждает, что большая заслуга дипломатов заключается в том, что российские власти в итоге освободили хотя бы судно.

Когда власти России 25 июля отпустили Roxen из-под ареста, из Эстонии от Дании прилетел новый капитан. Дании отдали и 300 тонн начавшей протухать рыбы. Ценность груза тогда составляла 80 000 евро.

Серьезная статья Собственник Roxen Райво Баум. ФОТО: Meeli Küttim/Äripäev Российская пограничная служба, которая подчиняется спецслужбе России ФСБ, обвиняет эстонского капитана в нелегальной ловле рыбы в экономических водах России неподалеку от Калининграда. Против капитана возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за нелегальную ловлю рыбы официальным лицом со злоупотреблением служебным положением, или в составе группы по предварительному сговору, или организованной группой. Наказанием по такой статье могут стать от трех до пяти лет общественно-полезного труда и штраф от 500 000 до миллиона рублей (6540-13 100 евро), или тюремное заключение на строк от трех до пяти лет и штраф от 500 000 до миллиона рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за срок от трех до пяти лет. Согласно версии российских пограничников, рыболовное судно Roxen умышленно ловило рыбу в экономических водах России, но капитан это отрицает. Он уверяет, что рыбу в российских водах ловили случайно, поскольку сломалось навигационное оборудование: трал был подцеплен в международных водах, а приборы не показали, что они во время траления вошли в экономические воды России. По данным калининградской прокуратуры, до задержания эстонцы успели натралить 7,5 тонны рыбы, с которых рассчитали ущерб, причиненный биоимуществу России - почти 50 миллионов рублей, или 700 000 евро. 7,5 тонны рыбы стоят на рынке 1500 евро. До задержания Roxen ловил рыбу в Ботническом проливе и направлялся в Данию, чтобы выгрузить рыбу. Поскольку в трюме еще оставалось место, капитан решил попробовать половить в нейтральных водах рядом с Польшей и Россией. Это решение и стало для моряков роковым. В любом случае, ни эстонские, ни финские суда не ловят рыбу у Калининграда. Собственник Roxen Райво Баум ссылается на Конвенцию ООН по мореходству и заключенный между Европейским союзом и Россией договор о рыбной ловле, согласно которым нарушившее правила рыбной ловли судно и его команда вместе с капитаном должны быть освобождены в течение десяти дней за разумный штраф или под залог. Баум говорит, что Россия не выполнила в отношении Roxen и капитана ни одного из двух соглашений. Прокуратура Калининграда не захотела комментировать случай Roxen даже после письменного обращения. «У нас нет права на общение с зарубежным журналистом. Это в компетенции Генеральной прокуратуры России. От них нам распоряжений не поступало», - сказал пресс-секретарь местной прокуратуры.

Рыболовецкое судно Roxen. ФОТО: Pm