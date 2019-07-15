Пн, 15.07.2019
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Российский нападающий заинтересовaл английские топ-клубы

Фёдор Чалов

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.

По информации sports.ru, 21-летний нападающий входит в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Сообщается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в россиянине замену ушедшему из клуба Дэниэлу Старриджу. Английские клубы оценивают трансфер Чалова в 20 млн фунтов.

К игроку проявляют интерес и немецкие клубы, в частности, «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Также Чалов привлек внимание «Севильи» и «Монако».

В прошлом сезоне нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов и отдав 7 голевых передач.

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