Российский нападающий заинтересовaл английские топ-клубы

По информации sports.ru, 21-летний нападающий входит в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Сообщается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в россиянине замену ушедшему из клуба Дэниэлу Старриджу. Английские клубы оценивают трансфер Чалова в 20 млн фунтов.

К игроку проявляют интерес и немецкие клубы, в частности, «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Также Чалов привлек внимание «Севильи» и «Монако».