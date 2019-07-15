У жителей Эстонии всё чаще появляются дополнительные источники дохода

Распространение цифровых платформ способствовало появлению новых форм трудовой занятости. Хотя в Эстонии распространена в основном традиционная форма занятости, т.е. работа у одного работодателя на основании трудового договора, доля работы посредством онлайн-платформ также растет.

«Работа посредством онлайн-платформ – это вид трудовой деятельности, проходящий с помощью цифровых платформ, виртуально или в физической среде. Платформы, предлагающие работу, быстро распространились в Эстонии. Свое место нашли, например, каршеринг и услуги курьеров. Также распространяются платформы для переводчиков и дизайнеров, услуг по уходу за ребенком и уборке дома», – сказала эксперт Центра мониторинга развития и руководитель проекта по исследованию будущего рынка труда Йоханна Валлисту.

Для большинства жителей Эстонии онлайн-платформы не являются основным источником дохода, но по меньшей мере раз в неделю платформами пользуется порядка 8% опрошенных. Всего онлайн-платформами для работы хотя бы один раз воспользовалось 20% работоспособного населения. Наиболее известные платформы в Эстонии – Bolt, Uber, Wolt и GoWorkaBit.

Онлайн-платформы являются единственным источником дохода для 4% пользователей этой услуги в Эстонии. 24% получают оттуда не менее половины своего дохода. Для 76% доход с онлайн-платформ составляет менее половины от общего.

Согласно международному исследованию, платформами для работы активнее пользуются жители стран Центральной, Восточной и Южной Европы. В опросе о частоте использования онлайн-платформ для работы Эстония из 13 государств находится на пятом месте. «Распространение онлайн-платформ для работы означает, что социальная защита работников может различаться. Люди все чаще берут на себя риск в отношении рабочего времени, доходов и условий труда. Часто из-за этого также существенно увеличивается количество рабочих часов», – отметила Валлисту.

Не нашло подтверждения предположение, что онлайн-платформы станут серьезной заменой традиционным формам трудовой занятости. Почти половина (49%) пользователей онлайн-платформ для работы в Эстонии сообщила, что у них есть основное место работы с полной занятостью; 7 процентов работает неполный рабочий день; 9 - сами создают себе занятость; 3 – люди пенсионного возраста и 15 процентов – студенты.

«Участники опроса скорее отмечают, что работа посредством онлайн-платформ является дополнительным источником дохода при основном месте работы или же просто хобби. Результаты исследования показывают, что есть группа людей, работающая сверхурочно, чтобы покрыть свои финансовые нужды. Это отрицательно влияет на баланс между работой и семейной жизнью. Возникают и существенные связанные с работой риски», – прокомментировала Валлисту.